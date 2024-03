Adeus, WhatsApp: todos os celulares que serão banidos depois do dia 31 de março

No próximo 31 de março, uma série de modelos de celulares mais antigos perderão o acesso ao aplicativo de mensagens WhatsApp, uma medida anunciada pela Meta, a empresa mãe do aplicativo. Este corte de suporte visa aprimorar a segurança e a eficiência do serviço, afetando dispositivos que não suportam as atualizações de segurança e os recursos de software necessários para o funcionamento adequado do aplicativo.

Estes usuários do WhatsApp serão afetados

Para os proprietários desses aparelhos, será necessário realizar um backup da conta do WhatsApp antes da data estipulada, a fim de preservar contatos, mensagens e demais dados importantes. Posteriormente, a transferência dessas informações para um dispositivo mais moderno será essencial para continuar utilizando o serviço de mensagens.

A Meta assegura que os usuários dos modelos afetados foram devidamente notificados sobre essa mudança iminente, recomendando uma atualização do aparelho caso este seja incompatível com as exigências atuais do aplicativo.

Dispositivos e sistemas operacionais afetados

A lista de dispositivos que não mais suportarão o WhatsApp inclui uma variedade de modelos antigos de marcas como Samsung, LG, Huawei, Sony, Lenovo, ZTE, Faea, Wiko e Archos. Entre os modelos específicos estão:

Samsung Galaxy S3 Mini, Galaxy Ace 2, entre outros modelos Galaxy;

Diversos modelos da LG, incluindo LG Optimus L3 II, LG Optimus L5II e LG Optimus F7;

Huawei Ascend Mate, Ascend G740 e outros;

Sony Xperia M, Lenovo A820, e mais.

Além dos dispositivos específicos, sistemas operacionais antigos como Android 1.0 até Android 5.0 Lollipop e iOS 7 até iOS 12 também perderão suporte ao WhatsApp. Isso reflete a necessidade do aplicativo em manter um padrão de segurança elevado, o que só é possível com sistemas que permitem atualizações de segurança contínuas.

Afinal, o que pode ser feito nesses casos?

Para os afetados por esta atualização, a recomendação é verificar a compatibilidade do dispositivo atual e considerar a aquisição de um novo celular que atenda aos requisitos mínimos de software do WhatsApp. Além disso, é crucial realizar o backup e a transferência de dados da conta do WhatsApp antes do dia 31 de março para evitar a perda de informações importantes.

Esta medida, embora possa causar inconvenientes a curto prazo para alguns usuários, visa garantir uma experiência de uso mais segura, eficiente e agradável para a comunidade global do WhatsApp.

