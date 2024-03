Grande NOTÍCIA para os aposentados! Dia 22 começa

Para os aposentados e pensionistas que aguardam ansiosamente a liberação de seus benefícios, março de 2024 traz excelentes notícias.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou que os pagamentos começarão a ser efetuados a partir do dia 22 deste mês, seguindo um calendário organizado que considera o número final do cartão de benefício.

Essa organização promete uma distribuição eficiente e ordenada, garantindo que todos recebam seus direitos a tempo.

Saiba quando seu benefício do INSS será depositado em março de 2024. Confira as datas para quem recebe um salário mínimo e para quem recebe acima do piso. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

Calendário de pagamentos detalhado para os aposentados

Os primeiros a receber serão os aposentados e pensionistas com benefícios terminados em 1. Para aqueles que recebem até um salário-mínimo, os depósitos serão realizados entre os dias 22 de março e 5 de abril.

Já para os beneficiários que recebem acima do piso nacional, os pagamentos estão programados para serem efetuados entre 1º e 5 de abril.

Este esquema de pagamento é fundamental para mais de 39 milhões de pessoas em todo o país, das quais mais de 60% dependem desse valor equivalente a um salário mínimo.

Confira a lista completa com datas de pagamento:

Veja também: Brasileiros que receberam R$ 400 ou mais do governo em 2021 e 2022 podem ganhar BOLADA

Para Quem Recebe Um Salário Mínimo

Final 1: 22/03

Final 2: 25/03

Final 3: 26/03

Final 4: 27/03

Final 5: 28/03

Final 6: 01/04

Final 7: 02/04

Final 8: 03/04

Final 9: 04/04

Final 0: 05/04

Para Quem Recebe Acima de Um Salário Mínimo

Finais 1 e 6: 01/04

Finais 2 e 7: 02/04

Finais 3 e 8: 03/04

Finais 4 e 9: 04/04

Finais 5 e 0: 05/04

Como Consultar o Extrato do INSS?

A transparência e o acesso à informação são essenciais para os segurados do INSS. Por isso, consultar o extrato dos benefícios é um processo simples e acessível, realizado através do aplicativo Meu INSS ou pelo site oficial.

Fazer login com a conta Gov.br proporciona uma visão clara sobre o estado atual dos benefícios, incluindo datas de liberação e valores a serem recebidos.

Quem Tem Direito a Receber?

Os benefícios do INSS cobrem uma ampla gama de necessidades, garantindo suporte financeiro a milhões de brasileiros.

Entre os elegíveis para receber estão indivíduos com direito a aposentadoria por idade, tempo de contribuição, especial e por invalidez, além de auxílios como o doença, acidente, reclusão, bem como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pensão por morte, salário-maternidade e salário-família.

Dicas Importantes para Beneficiários

Verificação das Datas : Mantenha-se atualizado com o calendário de pagamentos para garantir que você saiba exatamente quando seu benefício estará disponível.

: Mantenha-se atualizado com o calendário de pagamentos para garantir que você saiba exatamente quando seu benefício estará disponível. Consulta Regular : Utilize o aplicativo Meu INSS ou o site para monitorar seu extrato regularmente e ficar por dentro de quaisquer atualizações ou mudanças no seu benefício.

: Utilize o aplicativo Meu INSS ou o site para monitorar seu extrato regularmente e ficar por dentro de quaisquer atualizações ou mudanças no seu benefício. Utilize o Canal de Atendimento: Em caso de dúvidas, a Central Telefônica do INSS, acessível pelo número 135, oferece suporte e orientação. Lembre-se de ter seu CPF em mãos para facilitar o atendimento.

A iniciativa do INSS em divulgar o calendário de pagamentos e facilitar o acesso à informação reforça o compromisso com a transparência e o bem-estar dos aposentados e pensionistas. Com estes pagamentos programados, o mês de março se torna um período de maior tranquilidade financeira para milhões de brasileiros que dependem desses recursos para seu sustento e qualidade de vida.

Você pode gostar de: EXTRA de R$ 200 e chip DE GRAÇA: liberação do governo ao Bolsa Família