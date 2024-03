Outono começa e deve ser diferente: calor e tempo seco

À medida que as folhas começam a pintar as paisagens de tons terrosos, o outono deste ano sinaliza uma estação fora do comum para boa parte do Brasil.

Iniciando-se à meia-noite do dia 20 de março e se estendendo até o entardecer de 21 de junho, espera-se que este período traga um clima predominantemente seco e temperaturas acima da média, contrastando fortemente com as características habituais dessa época do ano.

A mudança é impulsionada pelos efeitos do El Niño e uma atmosfera influenciada pelo aquecimento do Oceano Atlântico, preparando o cenário para um outono mais quente que o anterior.

O outono de 2024 promete desafiar as expectativas: temperaturas acima da média e clima seco dominarão a estação. Entenda as tendências climáticas e como elas impactarão o Brasil nos próximos meses. (Foto divulgação)

Outono começa e deve ser diferente

Com a chegada da nova estação, os primeiros dias prometem manter o legado de calor da última semana de verão, graças a uma persistente onda de calor.

No entanto, espera-se uma breve interrupção desse padrão por volta do dia 21, quando uma frente fria deve trazer uma queda nas temperaturas, principalmente nas regiões Sul e Sudeste do país. Mas, o que realmente podemos esperar nos próximos meses?

Veja também: Onda de calor será mais forte nestas cidades brasileiras

Tendências para os próximos meses

Este outono apresenta um quadro singular, com expectativas que vão desde a continuação do calor até a possibilidade de secas em regiões específicas:

Ondas de Calor : Apesar de um outono tipicamente mais ameno, a previsão indica que ainda poderemos vivenciar períodos de calor acima do normal, especialmente entre o Paraná e São Paulo, e no centro do país. Contudo, a expectativa é de uma diminuição gradual dessas temperaturas com o avançar da estação.

: Apesar de um outono tipicamente mais ameno, a previsão indica que ainda poderemos vivenciar períodos de calor acima do normal, especialmente entre o Paraná e São Paulo, e no centro do país. Contudo, a expectativa é de uma diminuição gradual dessas temperaturas com o avançar da estação. Seca na Amazônia : O término do verão amazônico deve trazer um pouco mais de chuva para a região, mas não o suficiente para afastar o cenário de temperaturas elevadas e possíveis secas.

: O término do verão amazônico deve trazer um pouco mais de chuva para a região, mas não o suficiente para afastar o cenário de temperaturas elevadas e possíveis secas. Frio Intenso : As primeiras grandes quedas de temperatura são previstas para ocorrer em abril, abrangendo o Sul e algumas áreas do Sudeste, com um frio mais rigoroso esperado a partir de maio.

: As primeiras grandes quedas de temperatura são previstas para ocorrer em abril, abrangendo o Sul e algumas áreas do Sudeste, com um frio mais rigoroso esperado a partir de maio. Chuvas no Nordeste : O Nordeste pode enfrentar chuvas intensas e volumosas, apesar do El Niño normalmente desfavorecer precipitações na região. O aquecimento do Atlântico tropical é um fator contribuinte para essa previsão.

: O Nordeste pode enfrentar chuvas intensas e volumosas, apesar do El Niño normalmente desfavorecer precipitações na região. O aquecimento do Atlântico tropical é um fator contribuinte para essa previsão. Riscos no Litoral do Sudeste: A combinação de ar quente dominante e massas de ar frio intensificadas pode aumentar o risco de eventos climáticos adversos, especialmente durante a passagem de frentes frias.

Despedida do El Niño

Uma mudança significativa é esperada nos meses de outono com o enfraquecimento do El Niño, tendendo para uma fase neutra do clima.

Este fenômeno, caracterizado pelo aquecimento das águas do Pacífico, deverá dar lugar ao La Niña a partir de junho, trazendo consigo um resfriamento das águas oceânicas e possivelmente um inverno mais rigoroso.

Descubra o que esperar do outono deste ano no Brasil: uma estação de calor incomum e seca, impulsionada pelo El Niño e o aquecimento do Atlântico. (Foto divulgação)

Mês a mês: Como será o clima no outono?

Abril : Espera-se que seja um mês de calor acima da média em grande parte do Brasil, com a possibilidade de chuvas mais intensas no Norte e Nordeste.

: Espera-se que seja um mês de calor acima da média em grande parte do Brasil, com a possibilidade de chuvas mais intensas no Norte e Nordeste. Maio : As temperaturas ainda podem se manter elevadas, especialmente no Sudeste, mas com uma tendência a tardes mais amenas à medida que mais frentes frias se aproximam.

: As temperaturas ainda podem se manter elevadas, especialmente no Sudeste, mas com uma tendência a tardes mais amenas à medida que mais frentes frias se aproximam. Junho: A chegada do inverno deve marcar uma transição para um clima mais seco e ameno, com a presença mais frequente de frentes frias, especialmente no final do mês.

Este outono, portanto, reserva uma série de nuances climáticas que desafiam as expectativas tradicionais, refletindo as complexidades e surpresas do clima global.

Confira: Depois de meses no calor, 1ª FRENTE FRIA chega ao Brasil