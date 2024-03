Um recente incidente de tentativa de estelionato colocou em alerta um casal, quando um indivíduo mal-intencionado tentou se passar pela filha deles em uma tentativa de golpe pelo WhatsApp.

Utilizando uma fotografia no perfil para aumentar a credibilidade da fraude, o golpista solicitou uma transferência via Pix, contando com a confiança inabalável dos pais na segurança digital e na autenticidade das solicitações que recebem.

Bandido finge ser filha de vítima no WhatsApp e leva a pior | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Modus Operandi do Golpista: a falsa solicitação

O golpe começou com o envio de uma mensagem para a mãe da suposta vítima, utilizando um número com o prefixo (21), característico do estado do Rio de Janeiro. O estelionatário, mascarando-se de filha, solicitou um Pix no valor de R$ 679,00. Felizmente, a mãe, instintivamente desconfiada da solicitação, optou por não realizar a transferência.

Não cessando em sua tentativa, o golpista então direcionou a mesma mensagem ao pai, que, assim como a esposa, percebeu a natureza suspeita da solicitação e também se absteve de fazer qualquer transferência. Esse padrão de comportamento por parte dos pais evidencia a importância de uma postura vigilante diante de solicitações inesperadas de dinheiro, mesmo quando parecem vir de familiares próximos.

Ação rápida e registro policial

Informada sobre as tentativas de fraude, a verdadeira filha do casal não hesitou em tomar medidas legais. Ela se dirigiu à 1ª Delegacia de Polícia Civil para reportar o incidente, que foi prontamente registrado como tentativa de estelionato sob o Boletim de Ocorrência número 1365/2024.

A pronta resposta da família em buscar as autoridades competentes é um procedimento recomendado, que não só facilita a investigação do caso como também aumenta a conscientização sobre esse tipo de golpe.

Prevenção e cuidados contra golpes digitais

Este caso serve como um lembrete crítico sobre os perigos dos golpes digitais e a importância de manter uma postura crítica em relação a solicitações de dinheiro por meios eletrônicos, especialmente quando envolvem canais de comunicação como o WhatsApp. Além disso, ressalta-se a necessidade de verificar a autenticidade das mensagens recebidas, entrando em contato direto com o suposto solicitante por meio de um canal confiável.

Vigilância e educação digital como ferramentas de defesa

A tentativa frustrada de estelionato destaca a necessidade de constante vigilância e educação digital, tanto para jovens quanto para adultos. Com golpistas sempre em busca de novas vítimas, a informação e o ceticismo saudável emergem como poderosas ferramentas de defesa contra essas ameaças.

Este incidente, embora não tenha resultado em perda financeira para o casal, reforça a importância de reportar tentativas de fraude às autoridades, contribuindo para um ambiente digital mais seguro para todos.

Fique atento a este novo golpe do WhatsApp!

