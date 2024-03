Nubank abre as portas para NEGATIVADOS: crédito de até R$ 3.599,90

No cenário financeiro atual, onde a inclusão e a inovação caminham lado a lado, o Nubank se destaca mais uma vez ao lançar uma novidade que tem dado o que falar: o “Nu Limite Garantido”.

Uma ferramenta pensada especialmente para aqueles que encontraram barreiras no sistema de crédito tradicional devido a negativações.

Agora, até mesmo quem está com o nome sujo pode ter acesso a crédito, com valores que variam de R$ 50 a espetaculares R$ 3.599,90. Isso mesmo, você não leu errado!

Entenda o funcionamento do “Nu Limite Garantido”

Entendendo o funcionamento do “Nu Limite Garantido”, fica claro o compromisso do Nubank com a inovação e a inclusão financeira.

Para se beneficiar desta funcionalidade, basta que o cliente tenha um investimento mínimo em RDB (Recibo de Depósito Bancário) dentro da plataforma, rendendo 100% do CDI.

Esse montante se torna uma garantia que, em troca, oferece ao cliente a possibilidade de ter um aumento imediato no limite do seu cartão de crédito.

E tudo isso ocorre sem passar pela análise de crédito tradicional que tantas vezes exclui os negativados. interessante, não é mesmo?

Mas como exatamente você pode ativar essa funcionalidade maravilhosa?

É mais fácil do que parece: acesse o aplicativo do Nubank, vá até a opção de crédito, selecione “Ajustar limite”, opte por “Nu Limite Garantido” e defina o valor de garantia desejado.

Pronto, agora é só confirmar sua escolha. Assim, como num passe de mágica, seu limite de crédito é aumentado na mesma hora.

Além disso, quem quer extrair o máximo desse novo recurso, não deve parar por aí. Há estratégias para potencializar seu limite de crédito ainda mais.

Como melhorar meu limite de crédito no Nubank?

Manter um histórico de pagamentos sem atrasos;

Atualizar regularmente a renda no aplicativo;

Utilizar o cartão Nubank frequentemente;

Pagar o total da fatura a cada mês; e

Adiantar parcelas de compras.

Essas são práticas que, além de melhorarem seu perfil de crédito, podem ajudar a aumentar seu limite de forma significativa.

Neste contexto, o “Nu Limite Garantido” surge não apenas como uma ferramenta de emergência financeira, mas também como um meio de realizar compras maiores ou planejadas com mais facilidade.

Aproveite essa inovação do Nubank

O Nubank, com essa inovação, reafirma seu papel de agente de transformação no mercado financeiro, e mostra que é possível oferecer soluções criativas e inclusivas que atendem às necessidades das pessoas.

Agora, pare e pense nas possibilidades que se abrem com o “Nu Limite Garantido”. Emergências financeiras, objetivos de médio e longo prazo, ou até mesmo a chance de começar a construir ou reconstruir um histórico de crédito positivo.

Tudo isso se torna acessível, de forma simples e direta, sem complicações ou julgamentos baseados em seu passado financeiro.

É sua vez de dar a volta por cima

Explore as vantagens do “Nu Limite Garantido” e veja como o Nubank pode ajudá-lo a abrir novas portas, mesmo quando outras parecem se fechar.

Com iniciativas como essa, fica evidente: independente de sua situação financeira atual, há sempre um caminho a seguir.

E com o Nubank, esse caminho parece não só mais claro, mas também mais esperançoso.

