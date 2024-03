Clientes Banco do Brasil podem sacar restituição do IRPF 2024 antes da hora

A espera pela restituição do Imposto de Renda é um momento marcante para muitos brasileiros. Enquanto o primeiro lote da restituição do IRPF 2024 está programado apenas para o final de maio, o Banco do Brasil traz uma novidade que pode alterar significativamente esse calendário para seus clientes.

Antecipe sua restituição do IRPF 2024 com o Banco do Brasil! Saiba tudo sobre como receber até 100% do valor esperado sem esperar pelos lotes oficiais. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Restituição do IRPF2024 para clientes do Banco do Brasil

Para aqueles que preferem não aguardar o calendário oficial da Receita Federal, o Banco do Brasil oferece uma solução prática: a antecipação de até 100% do valor da restituição. Isso mesmo, você pode acessar o valor esperado sem ter que esperar até maio ou os lotes subsequentes.

A oferta, conhecida como “BB Crédito Direto ao Consumidor (CDC) Antecipação IRPF”, apresenta taxas ajustadas ao perfil do cliente e permite a antecipação de valores até R$ 50 mil.

Como funciona?

A restituição do IRPF 2024 refere-se ao processo pelo qual a Receita Federal do Brasil retorna aos contribuintes os valores pagos a mais no Imposto de Renda Pessoa Física durante o ano-base anterior. Este procedimento é resultado da comparação entre o imposto efetivamente devido, conforme os rendimentos tributáveis e as deduções permitidas, e o montante já recolhido pelo contribuinte, seja através de retenção na fonte ou pagamentos antecipados.

Quando o imposto pago é maior do que o devido, o governo restitui a diferença. A restituição é distribuída em lotes, geralmente a partir de meados do ano, proporcionando um alívio financeiro para muitos contribuintes, que podem planejar o uso desse recurso extra para investimentos, pagamento de dívidas ou mesmo para consumo pessoal.

Para receber, o processo é simples. Durante a declaração do seu IRPF, basta informar uma conta corrente ou a Chave Pix do BB (CPF) como destino da sua restituição.

Esse detalhe garante que, na hora de antecipar, o crédito seja depositado diretamente na sua conta, sem complicações. A adesão ao serviço pode ser feita tanto no momento da declaração quanto durante uma eventual retificação.

Crédito na conta, sem espera

De acordo com o Banco do Brasil, o valor antecipado é liberado automaticamente na conta do contribuinte na data prevista para o recebimento da restituição ou no vencimento do contrato. O mais interessante?

Se a restituição chegar antes do vencimento do contrato, é esse o momento em que o dinheiro fica disponível para você.

A antecipação da restituição do IRPF 2024 pode ser contratada até 30 de setembro de 2024, através do aplicativo BB, Internet Banking, Terminais de Autoatendimento (TAA) ou diretamente nas agências do Banco do Brasil. Uma facilidade que mostra como a tecnologia e o planejamento financeiro podem trabalhar a seu favor.

Confira as datas de pagamento:

Primeiro lote: 31 de maio

Segundo lote: 28 de junho

Terceiro lote: 31 de julho

Quarto lote: 30 de agosto

Quinto e último lote: 30 de setembro

Para aqueles que estão com a restituição bloqueada ou têm dúvidas sobre o processo, é sempre válido buscar informações adicionais e orientações específicas para não perder a chance de usufruir dessa antecipação.

