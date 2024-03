O abono salarial PIS/Pasep desempenha um papel crucial no suporte financeiro a milhões de trabalhadores brasileiros de baixa renda. Funcionando como um 13º salário para aqueles que atendem a critérios específicos, o benefício proporciona um alívio financeiro bem-vindo, sobretudo para quem ganha até dois salários mínimos por mês.

Convocação da Caixa para sacar entre R$ 470 e R$ 1.412 para quem tem CLT | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entendendo o abono Salarial PIS/Pasep

O abono salarial é destinado a trabalhadores que:

Estão cadastrados no PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos cinco anos;

Trabalharam com remuneração que contribui para o PIS ou Pasep;

Receberam até dois salários mínimos médios mensais no ano-base (2022);

Atuaram por no mínimo 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base;

Tiveram seus dados corretamente informados na RAIS ou no eSocial pelo empregador.

Consultando o direito ao Abono

Os trabalhadores podem verificar sua elegibilidade pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br, onde é possível consultar dados de pagamento e valores de anos anteriores.

Veja mais sobre: Caixa Tem libera R$ 1 MIL para quem está com CPF na lista

Cálculo e valores do benefício

O valor do abono varia entre R$ 117,00 e R$ 1.412,00, conforme o salário mínimo vigente (R$ 1.412,00 em 2024) e o número de meses trabalhados no ano-base. A fórmula é 1/12 do salário mínimo vezes o número de meses trabalhados.

O calendário do abono salarial PIS/Pasep é definido anualmente, com datas de pagamento que consideram o mês de nascimento do trabalhador. Em 2024, o período de recebimento vai de 15 de fevereiro até 27 de dezembro, variando conforme o mês de nascimento.

Como receber o benefício

Para os trabalhadores da iniciativa privada, o pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal; para os servidores públicos, pelo Banco do Brasil. É necessário ter uma conta ativa na instituição pagadora ou abrir uma gratuitamente para receber o abono.

O abono salarial PIS/Pasep é uma ferramenta importante de apoio financeiro aos trabalhadores de baixa renda no Brasil, oferecendo um complemento salarial anual que pode aliviar as despesas ou permitir um investimento pequeno, mas significativo, na qualidade de vida.

O cumprimento dos critérios de elegibilidade e a compreensão dos processos de consulta e recebimento são essenciais para garantir que os trabalhadores beneficiem-se plenamente deste direito.

É possível antecipar o PIS/Pasep?

Não é possível antecipar o recebimento do abono salarial PIS/Pasep, pois o pagamento segue um calendário estabelecido pelo governo federal, que é estritamente aderido tanto pela Caixa Econômica Federal quanto pelo Banco do Brasil, as instituições responsáveis pelo pagamento aos trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos, respectivamente.

Esse cronograma determina as datas específicas de pagamento baseadas no mês de nascimento dos beneficiários ou, no caso de servidores públicos, no final do número de inscrição no Pasep.

Essa programação é cuidadosamente planejada para organizar o fluxo de pagamentos e garantir a disponibilidade de fundos, não oferecendo a opção de aceleração individual dos pagamentos. Portanto, os trabalhadores elegíveis devem aguardar o período designado para o seu recebimento, conforme divulgado anualmente pelas autoridades competentes.

Veja mais sobre: Bônus maior que R$ 267,00 no Caixa Tem em março para NIS 2, 0, 1, 9, 3, 8, 7. 5, 6 e 4