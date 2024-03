No universo da numismática, certas descobertas transformam o ordinário em extraordinário. É o caso de duas específicas moedas de 10 centavos, dos anos de 1999 e 2000, que capturaram a imaginação de colecionadores por todo o Brasil em 2024.

Essas aparentemente simples peças de metal, facilmente encontradas no troco do dia a dia, escondem valores surpreendentemente altos, mas o que realmente as eleva a um patamar de raridade e desejo?

Olhe o cofrinho: essas moedas de 10 centavos valem um BOM DINHEIRO hoje | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Raridade e relevância histórica

A resposta para a valorização dessas moedas reside tanto na sua escassez quanto no seu valor histórico e cultural. O Banco Central do Brasil esclarece que, mesmo sem apresentarem erros de cunhagem ou características únicas, estas moedas são altamente cobiçadas por colecionadores devido à sua raridade. Entretanto, é a carga histórica que carregam que as torna verdadeiramente especiais.

Produzidas em bronze sobre aço, com um diâmetro de 20,0 mm e peso de 4,80 g, essas moedas possuem bordas serrilhadas e ostentam, em seu design, elementos significativos da história brasileira. No anverso, a efígie de Dom Pedro I, figura central na independência do Brasil, adorna as moedas, remetendo ao icônico momento da proclamação às margens do Ipiranga. O reverso, por sua vez, destaca o valor facial e o ano de cunhagem sobre um fundo de linhas diagonais.

Você pode gostar: Ritual simples para atrair dinheiro em fevereiro: 3 passos

O valor de Dom Pedro I e as moedas

A inclusão de Dom Pedro I nas moedas não é mera escolha estética. Representa um elo com um período definidor da nação brasileira, marcado tanto por controvérsias quanto por avanços significativos no caminho para a independência. Essa conexão histórica enriquece o valor das moedas, transformando-as em pequenas cápsulas do tempo.

Quanto custam?

A depender da conservação, os valores podem variar significativamente:

A moeda de 10 centavos de 1999 pode alcançar valores de R$ 30,00 (MBC) a R$ 400,00 (Flor de Cunho).

A versão de 2000 varia entre R$ 20,00 (MBC) e R$ 250,00 (Flor de Cunho).

Compreendendo as classificações numismáticas

Para quem está iniciando no hobby, é essencial entender as classificações de conservação. “MBC” reflete um bom nível de preservação, mantendo aproximadamente 70% da aparência original. “Soberba” indica uma preservação de cerca de 90% dos detalhes, enquanto “Flor de Cunho” descreve uma moeda sem sinais de circulação, em estado perfeito.

Além do valor monetário

Colecionar moedas vai além do aspecto financeiro; é uma ponte para a história e cultura de um país. Cada peça numismática carrega consigo relatos e momentos únicos, oferecendo aos colecionadores não apenas um hobby, mas uma forma de conexão profunda com o passado. As moedas de 10 centavos dos anos 1999 e 2000 são exemplos perfeitos dessa rica interseção entre valor, história e paixão pela coleção.

Você pode gostar: Sua moeda de 1 real tem um passarinho desenhado? Ela pode valar mais de R$ 20.000