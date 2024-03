Em uma movimentação significativa no cenário financeiro digital, o Nubank, uma das fintechs mais influentes do Brasil, anunciou a abertura do seu programa de estágio para o ano de 2024.

Esta iniciativa representa uma excelente oportunidade para estudantes universitários de diversas áreas, marcando um momento crucial para aqueles que buscam ingressar no mundo das fintechs e acumular experiência prática em um ambiente de trabalho dinâmico e inovador.

Aviso aos estudantes: Nubank abre diversas vagas para estágio | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Abertura para diversos cursos

A característica inclusiva deste programa de estágio é notável. Voltado para estudantes matriculados em qualquer curso superior – sejam bacharelados, licenciaturas ou tecnologias – o critério de elegibilidade se concentra na previsão de conclusão do curso entre dezembro de 2025 e julho de 2026. Essa ampla elegibilidade permite que uma diversidade de talentos e perspectivas enriqueça ainda mais o ambiente de inovação do Nubank.

Os participantes do programa terão a chance de atuar em áreas cruciais para o funcionamento e expansão da fintech, como Análise de Negócios, Engenharia de Software e Ciência de Dados. A possibilidade de escolher até duas áreas de interesse durante o processo de inscrição facilita uma experiência personalizada e alinhada com os objetivos profissionais e acadêmicos de cada estagiário.

Benefícios e estrutura do programa

O programa destaca-se não apenas pela oportunidade de aprendizado e desenvolvimento profissional, mas também por seus benefícios complementares e a estrutura de trabalho. Com duração de dezoito meses, os estagiários serão imersos em um ambiente que valoriza a inovação e a colaboração interdisciplinar, participando ativamente de projetos desafiadores.

Além da experiência prática, o programa oferece um modelo de trabalho híbrido, combinando sete semanas de home office com uma semana de atividades presenciais, adequando-se assim às novas tendências de flexibilidade no trabalho. A jornada diária de seis horas é complementada por uma série de benefícios, como:

Cartão Alimentação/Refeição

Auxílio transporte

NuCare – Programa de assistência em saúde mental e bem-estar

Licença parental estendida e programa de cuidados infantis

Núcleo de aprendizagem de cursos e NuLanguage para aprendizado de idiomas

Plano de saúde, odontológico e seguro de vida

Suporte médico no escritório

Processo seletivo e inscrições

Para candidatar-se, é necessário estar atualmente matriculado em um curso superior. O Nubank indica o conhecimento de inglês a partir do nível intermediário como uma sugestão, dada a inclusão de etapas em inglês no processo seletivo. Este processo é composto por testes online, dinâmicas de grupo e entrevistas, buscando avaliar não apenas o conhecimento técnico, mas também as habilidades interpessoais e a capacidade de trabalhar em equipe.

As inscrições para o programa de estágio estão disponíveis no site oficial do Nubank e permanecerão abertas até o dia 18 de março, marcando uma oportunidade imperdível para estudantes que desejam se destacar no promissor setor das fintechs.

Este programa de estágio é uma porta de entrada para o mundo financeiro digital, oferecendo não apenas a oportunidade de crescimento profissional, mas também a chance de fazer parte de uma empresa que está redefinindo o futuro dos serviços financeiros no Brasil.

