Está sem emprego? Veja se pode sacar dinheiro do Fundo, na Caixa

Encontrar um emprego pode ser um verdadeiro desafio, e em tempos de crise, essa busca se torna ainda mais árdua. Se você está passando por essa situação, não está sozinho: muitos brasileiros estão na mesma luta, tentando não apenas achar um trabalho, mas também maneiras de manter a estabilidade financeira nesse período.

Nesse contexto, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) emerge como uma possibilidade de resgate financeiro. Mas, como saber se você tem direito e como fazer esse saque? Vamos explicar tudo agora!

Procurando um alívio financeiro durante o desemprego? Saiba se você tem direito ao saque do FGTS e como realizar o processo. Informações essenciais aqui! ( Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

Entendendo o FGTS e o Direito ao Saque

Primeiramente, é importante entender que o FGTS é um direito dos trabalhadores e possui algumas regras para o saque.

Segundo a lei nº 8.036 de 1990, trabalhadores que permanecem desempregados por três anos seguidos e sem carteira assinada têm o direito de sacar o saldo do fundo. É uma luz no fim do túnel para muitos que estão nessa situação.

Veja mais sobre: Agências Caixa fecharam em todo o Brasil; e agora? Veja como sacar dinheiro

Modalidades de Saque: Saque-Rescisão e Saque-Aniversário

Existem duas maneiras principais de acessar o seu FGTS: através do saque-rescisão ou do saque-aniversário.

Saque-Rescisão: Permite o acesso ao valor integral das contas do FGTS após três anos de desemprego. Para isso, vá a uma agência da Caixa Econômica Federal com a CTPS , documento de identificação, número do PIS/PASEP/NIS, e comprove o desligamento da empresa e a ausência de vínculo com o FGTS nesse período.

, documento de identificação, número do PIS/PASEP/NIS, e comprove o desligamento da empresa e a ausência de vínculo com o FGTS nesse período. Saque-Aniversário: Opção que permite sacar uma parte do saldo anualmente, mas é necessário solicitar à Caixa até o último dia do seu mês de aniversário para sacar no ano corrente.

Como Realizar o Saque de Forma Prática

Para sacar até R$ 3 mil, você pode ir a lotéricas, Correspondentes Caixa Aqui, postos de atendimento eletrônico e salas de autoatendimento, usando o cartão cidadão e senha. Sem o cartão, o saque é possível nas salas de autoatendimento da Caixa, limitado a R$ 1.500.

Para o saque-aniversário, a solicitação pode ser feita pelo aplicativo FGTS, no site da Caixa, pelo Internet Banking da Caixa ou diretamente nas Agências. Após solicitar, você tem até o último dia útil do segundo mês subsequente ao de aniversário para retirar o valor, senão ele retorna para a conta.

Você se Enquadra? Veja os Próximos Passos

Agora que você já sabe sobre as modalidades de saque e os critérios, avalie se você se enquadra nessa situação. Se sim, organize a documentação necessária e dirija-se a uma agência da Caixa ou acesse os canais digitais para dar início ao processo de saque. É uma oportunidade para ter um respiro financeiro enquanto busca um novo emprego.

Lembre-se: é essencial estar informado e preparado para tomar as melhores decisões financeiras, principalmente em momentos desafiadores. Esteja atento às regras e não perca essa chance, se ela se aplicar ao seu caso!

Você também pode gostar de: Nubank: nova função para sacar DINHEIRO sem ter saldo na conta