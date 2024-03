Consulte se o seu CPF está na lista para sacar uma fatia de R$ 8 bilhões parados no Bacen

Você sabia que pode ter dinheiro esquecido no Banco Central (BC)? Isso mesmo! Recentemente, o BC anunciou que há cerca de R$ 7,97 bilhões em valores não resgatados no Sistema de Valores a Receber (SVR).

Surpreendentemente, mais de 40 milhões de pessoas físicas têm direito a uma parcela deste montante, totalizando R$ 6,39 bilhões, enquanto R$ 1,57 bilhão está à espera de 3,1 milhões de empresas.

Riquezas Escondidas: Entenda o SVR e os Bilhões Não Reclamados

Iniciado em fevereiro de 2022, o programa SVR foi uma estratégia inovadora do BC para devolver dinheiro esquecido em bancos, corretoras, entre outras instituições financeiras. Até agora, cerca de R$ 5,99 bilhões já foram reclamados por aproximadamente 18,5 milhões de pessoas.

Interessante notar que a maioria dos brasileiros (63%) tem até R$ 10 para resgatar. Mas não se engane, valores maiores estão à espera e podem ser significativos para muitos.

Agora, você deve estar se perguntando: de onde vem todo esse dinheiro esquecido? As origens são variadas e incluem contas-correntes ou de poupança encerradas com saldo disponível, cobranças indevidas de tarifas e parcelas de crédito, cotas de capital e sobras líquidas de cooperativas de crédito, e recursos de grupos de consórcio encerrados. Um verdadeiro tesouro escondido!

Novidades nas Regras de Resgate: Mais Fácil do que Nunca

O Sistema Valores a Receber implementou novas regras que facilitam o resgate dos valores esquecidos. Uma delas é a eliminação da necessidade de agendamento: agora, você pode solicitar o resgate logo na primeira consulta.

Além disso, se na primeira verificação não havia valores a seu favor, vale a pena checar novamente. O sistema foi atualizado com novas informações das instituições financeiras.

Resgatar esses valores é mais fácil do que você imagina. Primeiro, acesse o site Valores a Receber e faça o login com sua conta Gov.br nível prata ou ouro.

Após aceitar os termos de responsabilidade, você poderá verificar se tem valores a receber, qual é a instituição responsável e a origem do valor. Para receber, você pode optar pelo Pix, que leva até 12 dias úteis, ou contatar a instituição financeira indicada para organizar a retirada do seu dinheiro.

Outras chances de ter dinheiro esquecido

Além do já mencionado Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central, existem outras possibilidades de encontrar dinheiro “esquecido”. Uma delas é através de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Se você já trabalhou de carteira assinada e não realizou o saque do FGTS após a rescisão do contrato, esses valores podem ainda estar disponíveis para resgate. Além disso, heranças não reclamadas também se enquadram nessa categoria. Muitas vezes, por desconhecimento ou falta de documentação, valores significativos em bens e dinheiro permanecem em aberto, aguardando serem reivindicados por seus legítimos herdeiros.

Outra fonte comum de valores esquecidos são os seguros de vida e apólices antigas. Em muitos casos, os beneficiários de seguros de vida não estão cientes de sua condição de beneficiários ou desconhecem os procedimentos para realizar a reivindicação.

Adicionalmente, existem programas de restituição de impostos, como a restituição do Imposto de Renda, onde o contribuinte pode ter direito a receber valores que não foram devidamente resgatados em anos anteriores. Ficar atento a essas possibilidades e verificar regularmente potenciais fontes de renda “esquecidas” pode resultar em um ganho financeiro inesperado e bem-vindo.

