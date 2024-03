Este é o VERDADEIRO teste para saber se você é inteligente

A compreensão convencional de inteligência, frequentemente associada à acumulação de conhecimento acadêmico e profissional, é desafiada pelas reflexões do filósofo e educador do século XX, Omraam Mikhaël Aïvanhov. Suas ideias, difundidas no Brasil pela editora Nova Era, nos convidam a explorar uma dimensão mais profunda do ser e do saber.

Uma nova perspectiva sobre inteligência

Nascido na Bulgária em 1900 e posteriormente residente na França a partir de 1937, Aïvanhov dedicou sua existência ao estudo da natureza humana e ao desenvolvimento de métodos para o aprimoramento individual e coletivo. Seu legado vai além de teorias, propondo uma prática de vida que beneficia tanto o indivíduo quanto a sociedade.

Além da acumulação de conhecimento

Para Aïvanhov, ser verdadeiramente inteligente significa transcender a mera acumulação de diplomas e experiências profissionais. Reside na habilidade de superar desafios sociais, promovendo valores como paz, amor, paciência e bondade.

Ele enfatiza a importância de cultivar a harmonia, sugerindo que uma mudança de atitude pode resultar em felicidade autêntica e em um ambiente social mais saudável.

Aïvanhov alerta sobre a complexidade das relações humanas, aconselhando cautela ao julgar os outros, considerando que cada pessoa enfrenta seus próprios desafios. Segundo ele, o foco deve estar em como podemos contribuir para o bem-estar e crescimento coletivos.

O valor do desenvolvimento espiritual

Em sua obra “Regras de ouro para a vida cotidiana”, Aïvanhov também toca no tema dos avanços tecnológicos, encorajando o uso dessas ferramentas para promover o desenvolvimento espiritual.

Ele nos lembra que a essência da inteligência se manifesta na capacidade de harmonizar nossa vida e relações, mantendo um compromisso com o crescimento interior e a contribuição para o bem comum.

Buscando um propósito maior

Aïvanhov nos convida a repensar o conceito de inteligência, sugerindo um equilíbrio entre sabedoria prática e evolução espiritual. Suas palavras incentivam a busca por um propósito maior em nossas ações e interações, visando uma existência enriquecedora e um progresso contínuo.

As reflexões de Omraam Mikhaël Aïvanhov sobre inteligência nos desafiam a expandir nossa visão além do tradicional foco no conhecimento acadêmico e profissional. Ele propõe uma abordagem holística que enfatiza a importância da evolução espiritual e da contribuição positiva à sociedade.

Através de sua sabedoria, somos inspirados a viver de maneira mais consciente e harmoniosa, cultivando valores que transcendem o individual e beneficiam o coletivo.

