Como encerrar MEI sem precisar pagar nada a mais por isso

Para empreendedores que decidiram encerrar suas atividades como Microempreendedores Individuais (MEI), é fundamental compreender que o processo de cancelamento do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) é uma etapa crucial.

Felizmente, este procedimento é gratuito e pode ser realizado de forma totalmente online, por meio do Portal do Empreendedor. Contudo, é importante estar ciente das consequências que essa ação implica, incluindo questões tributárias e administrativas.

Compreendendo as consequências do cancelamento

Ao optar pelo cancelamento do registro de MEI, o empreendedor enfrenta a baixa automática das inscrições nas administrações tributárias municipal e estadual. Isso acarreta a suspensão de alvarás e outras licenças que foram concedidas para o exercício das atividades comerciais.

O Governo Federal alerta sobre essas implicações, evidenciando a importância de ponderar bem antes de efetuar tal decisão.

Considerações importantes antes do cancelamento

É crucial lembrar que, uma vez cancelado, o CNPJ não pode ser reativado. Dessa forma, é recomendável uma reflexão aprofundada antes de tomar qualquer medida definitiva. O cancelamento é essencial para evitar o acúmulo de pendências financeiras e tributárias futuras.

Procedimento para o cancelamento do MEI

O processo para dar baixa no MEI é notavelmente simples e totalmente acessível via internet, evitando burocracias e facilitando a vida do empreendedor. Abaixo, segue um passo a passo detalhado para realizar o cancelamento:

Acesso ao portal do empreendedor: Primeiramente, visite o site oficial e localize a seção específica para MEIs. Navegação até a opção de baixa: Selecione a aba “Já sou MEI” e encontre a caixa intitulada “Baixa de MEI”. Solicitação de cancelamento: Clique em “Solicitar baixa” e preencha as informações necessárias, como CPF e senha da conta gov.br. Preenchimento e revisão dos dados: Informe os dados solicitados pelo sistema, revise cuidadosamente e assine a declaração de baixa para finalizar o processo.

Após a conclusão do procedimento de cancelamento, o empreendedor deve entregar a DASN-MEI (Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual de Situação Especial), obrigatória mesmo

Vale a pena criar um cartão para MEI?

A emissão de um cartão de crédito destinado a Microempreendedores Individuais (MEI) pode ser uma estratégia vantajosa, dependendo das necessidades específicas do negócio. Essa ferramenta financeira oferece diversas facilidades, incluindo a separação das finanças pessoais das empresariais, o que é crucial para uma gestão eficaz e transparente.

Além disso, o uso de cartões de crédito para MEI frequentemente vem acompanhado de benefícios como programas de recompensa, descontos em serviços parceiros e até mesmo melhores condições de crédito para financiamentos e empréstimos.

A capacidade de acompanhar despesas de forma organizada, facilitando a prestação de contas e o planejamento fiscal, é outra vantagem significativa. No entanto, é essencial avaliar os custos associados, como taxas de anuidade ou juros sobre o saldo devedor, para garantir que as vantagens do cartão superem esses custos.

Portanto, considerar um cartão para MEI pode ser uma decisão sábia, desde que alinhada às necessidades e objetivos do negócio.

