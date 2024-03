O Bolsa Família, iniciativa social do governo brasileiro, visa apoiar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Em março, o programa inova ao oferecer um benefício adicional: a distribuição de cestas básicas a mais de 21 milhões de famílias em todo o país, reforçando o suporte às necessidades alimentares dessas famílias.

Brasileiros podem pedir cesta básica ao governo no CadÚnico? Entenda | Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo

O Benefício da cesta básica

A inclusão da cesta básica no Bolsa Família é uma medida para fortalecer a assistência às famílias beneficiárias, fornecendo alimentos essenciais de forma mensal para melhorar a nutrição e complementar a alimentação.

Critérios e procedimentos

Gestão e Distribuição: A responsabilidade pela distribuição das cestas básicas é compartilhada entre os governos municipais e estaduais, seguindo diretrizes que podem variar por localidade. No entanto, algumas etapas comuns incluem:

Visitas ao CRAS : Fundamental para iniciar o processo, o CRAS fornece orientações sobre como acessar o benefício.

: Fundamental para iniciar o processo, o CRAS fornece orientações sobre como acessar o benefício. Cadastro Único Atualizado : Manter atualizado esse cadastro é essencial para a continuidade dos benefícios.

: Manter atualizado esse cadastro é essencial para a continuidade dos benefícios. Documentação Necessária : A qualificação para a cesta básica exige a apresentação de documentos de todos os membros da família.

: A qualificação para a cesta básica exige a apresentação de documentos de todos os membros da família. Benefício Extra : Em certos municípios, o benefício da cesta básica pode ser entregue como um valor adicional depositado via Caixa Tem.

: Em certos municípios, o benefício da cesta básica pode ser entregue como um valor adicional depositado via Caixa Tem. Calendário e NIS: A ordem de liberação dos recursos segue o calendário do Bolsa Família, considerando o NIS do beneficiário.

Elegibilidade e solicitação

A elegibilidade para a cesta básica considera vários critérios, como renda per capita e situação socioeconômica. O processo de solicitação é indireto, sendo conduzido pelas autoridades locais em parceria com o governo federal. Os passos incluem:

Cadastro no Bolsa Família: Essencial para entrar no programa. Atualização do Cadastro Único: Para assegurar a continuidade do benefício. Acompanhamento regular no CRAS: Para receber orientações atualizadas sobre o Bolsa Família. Verificação de elegibilidade: Realizada pelas prefeituras e governos estaduais.

Impacto da cesta básica

Os benefícios da cesta básica no âmbito do Bolsa Família são significativos, oferecendo desde a suplementação alimentar até o alívio do orçamento familiar, e contribuindo para a redução da insegurança alimentar.

Este benefício adicional não apenas fortalece o apoio social às famílias em situação de vulnerabilidade, mas também assegura um acesso mais amplo a uma alimentação adequada e saudável.

Em suma, a cesta básica dentro do Bolsa Família desempenha um papel crucial no reforço da segurança alimentar e no suporte às famílias necessitadas, destacando a importância de seguir os procedimentos estabelecidos e atender aos critérios de elegibilidade para acessar este benefício essencial.

