1,7 MILHÕES de trabalhadores já podem sacar até R$ 1,4 mil na Caixa

O abono salarial PIS/Pasep para o ano de 2024 já começou a ser disponibilizado para milhões de trabalhadores brasileiros. Este benefício governamental, vital para muitos cidadãos que fazem parte do mercado de trabalho, representa um suporte financeiro significativo, principalmente em tempos de incertezas econômicas.

Conforme anunciado pelo governo federal, o pagamento iniciou no dia 15 de fevereiro para aqueles nascidos em janeiro, seguindo um cronograma estendido até agosto. Este primeiro lote beneficiou aproximadamente 1,7 milhão de trabalhadores, marcando o início de uma série de pagamentos que continuarão ao longo do ano.

Informações atualizadas sobre o PIS/Pasep 2024: Confira quem tem direito, as datas de pagamento conforme o mês de nascimento e instruções detalhadas para sacar. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Calendário e Critérios para o Recebimento na Caixa

O calendário de pagamento do PIS/Pasep para 2024 foi planejado para cobrir todos os trabalhadores elegíveis, dividindo-os de acordo com o mês de nascimento. O governo, em uma decisão estratégica, optou por unificar os pagamentos para trabalhadores do setor público e privado, proporcionando uma maior organização e clareza no processo.

Assim, enquanto a Caixa Econômica Federal lida com os pagamentos do PIS para o setor privado, o Banco do Brasil é responsável pelo PASEP, que atende aos servidores públicos. O objetivo é garantir que todos os beneficiários, de acordo com seus meses de nascimento, possam realizar o saque de seu abono dentro do período especificado.

Outro aspecto crucial é o conjunto de requisitos que os trabalhadores devem atender para serem elegíveis para o abono. É essencial ter atuado com remuneração por pelo menos 30 dias no ano de 2022, com uma média salarial de até dois salários mínimos por mês.

Além disso, é necessário estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados e corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Este conjunto de critérios visa garantir que o benefício alcance aqueles que realmente necessitam de suporte financeiro adicional.

Veja mais sobre: Alerta: promoção da Caixa libera 30 mil resumidos em pontos

Procedimentos para o Saque e Valores Envolvidos

Para realizar o saque do abono salarial, os beneficiários podem recorrer às agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, dependendo de sua afiliação ao PIS ou PASEP.

A tecnologia também facilita esse processo, permitindo que os trabalhadores consultem o valor a ser recebido e a data do pagamento por meio dos aplicativos Carteira de Trabalho Digital e do Portal Gov.br. Estas plataformas digitais oferecem uma maneira conveniente e eficiente de acessar as informações necessárias, reduzindo a necessidade de visitas físicas aos bancos.

Quanto aos valores do abono salarial, estes variam entre R$ 188 e R$ 1.412, equivalente a um salário mínimo, dependendo do tempo trabalhado pelo indivíduo no ano-base. Aqueles que estiveram empregados durante todo o ano de 2022 têm direito ao valor total do benefício.

O objetivo deste pagamento é fornecer um auxílio financeiro adicional, ajudando a aliviar o fardo econômico enfrentado por muitos trabalhadores e suas famílias. Este benefício não só contribui para a estabilidade financeira individual, mas também promove o bem-estar geral e a sustentabilidade econômica da sociedade.

Você também pode gostar de: Semana que vem tem Pix na Caixa e Banco do Brasil: R$ 117,00