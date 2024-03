Dirigir ficará mais fácil com 6 novas atualizações do Waze

O Waze anunciou a introdução de seis novidades projetadas para otimizar a experiência dos usuários no trânsito e facilitar o estacionamento de veículos. O Garagem360 detalha cada uma dessas atualizações, que prometem tornar a rotina dos motoristas ainda mais prática. Vamos conhecer as novas funcionalidades disponíveis:

Funcionalidades inovadoras do Waze

Assistência avançada em rotatórias: Esta função guia os motoristas sobre o momento correto de entrar e sair de rotatórias, indicando a faixa mais adequada para a manobra. Disponível para usuários de Android e iOS, a data de estreia ainda será anunciada. Alertas de veículos de emergência: Com o objetivo de melhorar a segurança nas estradas, esta funcionalidade alerta os condutores sobre a presença de veículos de emergência parados à beira da via. Atualmente, está disponível nos EUA, Canadá, México e França, sem previsão de lançamento em outros países. Notificações de mudança de limite de velocidade: Para evitar multas e contribuir para uma condução segura, o Waze agora informa sobre alterações iminentes nos limites de velocidade. Este recurso global será lançado este mês. Alertas de novas estradas: Identifique previamente curvas acentuadas, lombadas, pedágios e outros obstáculos com este novo alerta. Disponível globalmente para Android e iOS ainda este mês, visa promover uma direção defensiva mais eficaz. Estacionamento sem estresse: Informações detalhadas sobre estacionamentos agora estão ao seu alcance, incluindo preços, cobertura, acessibilidade para cadeirantes, serviços de valet e estações de carregamento para veículos elétricos. Disponível para Android e iOS nos EUA e Canadá, e futuramente permitirá a reserva de vagas diretamente pelo app. Rotas favoritas: Para quem segue trajetos habituais, este recurso facilita o acompanhamento de informações em tempo real e alertas sobre atrasos. Já disponível mundialmente para ambos os sistemas operacionais.

Como utilizar o Waze

Para usar o Waze, basta abrir o aplicativo, inserir o destino na barra de busca, visualizar as informações de trânsito atualizadas e clicar em “ir” para iniciar o percurso seguindo as instruções fornecidas.

Estas atualizações reafirmam o compromisso do Waze em fornecer soluções inovadoras para melhorar a experiência de condução, oferecendo conveniência e segurança aos seus usuários em seus deslocamentos diários e na busca por estacionamentos.

Como instalar o Waze passo a passo

Instalar o Waze no seu smartphone é um processo simples e rápido, que abre as portas para uma experiência de navegação otimizada, facilitando seus trajetos diários. Primeiramente, acesse a loja de aplicativos do seu dispositivo móvel – Google Play Store para usuários de Android ou Apple App Store para aqueles com dispositivos iOS.

Na barra de pesquisa da loja, digite “Waze” e selecione o aplicativo oficial da lista de resultados. Em seguida, clique no botão de instalação – “Instalar” no Android ou “Obter” seguido de “Instalar” no iOS – e aguarde o download e a instalação automáticos do app no seu aparelho.

Após a instalação estar completa, abra o Waze tocando no ícone recém-criado na tela do seu smartphone. Na primeira vez que abrir o aplicativo, você será conduzido por um processo de configuração inicial, que inclui a aceitação dos termos de uso e, se desejar, a criação ou login em uma conta para personalizar sua experiência.

Com apenas alguns toques, você estará pronto para começar a usar o Waze para navegação, recebendo direções em tempo real, alertas sobre o trânsito, e muito mais, melhorando significativamente suas viagens.

