Saque-aniversário: quando você pode sacar o FGTS em março?

O saque-aniversário do FGTS apresenta-se como uma opção atrativa facultada pela Caixa Econômica Federal aos beneficiários do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Esta modalidade autoriza o levantamento anual de uma fração do saldo em conta do FGTS, no mês de aniversário do contribuinte.

Fique atento ao cronograma de pagamento

Para aqueles que consideram adotar esta alternativa, é imprescindível conhecer os prazos especificados. O calendário do saque-aniversário é organizado conforme o mês de nascimento do contribuinte, detalhado a seguir:

Janeiro: disponível de 2 de janeiro a 29 de março.

Fevereiro: acessível de 1º de fevereiro a 30 de abril.

Março: de 1º de março a 31 de maio.

Abril: de 1º de abril a 28 de junho.

Maio: de 2 de maio a 31 de julho.

Junho: de 3 de junho a 30 de agosto.

Julho: de 1º de julho a 30 de setembro.

Agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro.

Setembro: de 2 de setembro a 30 de novembro.

Outubro: de 1º de outubro a 29 de dezembro.

Novembro: de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025.

Dezembro: de 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025.

Estes brasileiros têm direito ao saque

Essencialmente, todos os trabalhadores que detêm saldo em contas ativas ou inativas do FGTS estão habilitados ao saque-aniversário. Para 2024, por exemplo, os nascidos em março podem sacar até 31 de maio.

A Caixa disponibiliza múltiplas plataformas de suporte ao usuário para facilitar o processo de saque, englobando agências, Internet Banking, o aplicativo FGTS e contato telefônico via 0800 726 0207.

Optar pelo saque-aniversário oferece ao trabalhador a oportunidade de manejar os fundos do FGTS de acordo com suas necessidades pessoais, seja para liquidar dívidas, investir ou realizar compras significativas.

Vale ressaltar que essa escolha não impede o acesso a outras modalidades de saque do FGTS, tais como em caso de rescisão contratual, aposentadoria e compra de imóvel próprio, assegurando uma flexibilidade financeira considerável.

Como fazer empréstimo com o saque do FGTS?

Realizar um empréstimo utilizando o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia é uma opção recentemente disponibilizada por algumas instituições financeiras. Esse modelo de crédito permite ao trabalhador acessar valores de empréstimo com base no saldo disponível em sua conta do FGTS e na expectativa de saque-aniversário.

Para iniciar o processo, o primeiro passo é verificar junto ao banco ou instituição financeira de sua escolha a disponibilidade desse tipo de empréstimo, bem como as taxas de juros, condições de pagamento e requisitos necessários.

Após escolher a melhor oferta, é necessário autorizar a instituição financeira a acessar as informações de sua conta do FGTS e usar o saldo do saque-aniversário como garantia para o empréstimo.

Geralmente, essa autorização é realizada por meio do aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal, seguindo as instruções fornecidas pela instituição financeira. Este empréstimo é vantajoso por oferecer taxas de juros mais baixas, considerando a segurança que o FGTS oferece como garantia.

