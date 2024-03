INSS marca data para retomar BPC e outros pagamentos; veja agora

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o cronograma de pagamentos para março, detalhando a programação para a liberação dos benefícios previdenciários. Este mês, o processo de pagamento se inicia no dia 22, abrangendo cerca de 39 milhões de beneficiários durante o ano.

Importante salientar que as datas de pagamento são determinadas conforme o valor do benefício, com agendas específicas para recebimentos de até um salário mínimo e para valores superiores.

Datas de pagamento INSS

Os beneficiários devem verificar o último número do cartão de benefício, excluindo o dígito verificador, para identificar sua respectiva data de pagamento. A distribuição dos benefícios é estruturada da seguinte forma:

Para benefícios de até 1 salário mínimo:

Final 1: 22 de março

Final 2: 25 de março

Final 3: 26 de março

Final 4: 27 de março

Final 5: 28 de março

Final 6: 1 de abril

Final 7: 2 de abril

Final 8: 3 de abril

Final 9: 4 de abril

Final 0: 5 de abril

Para benefícios acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1 de abril

Finais 2 e 7: 2 de abril

Finais 3 e 8: 3 de abril

Finais 4 e 9: 4 de abril

Finais 5 e 0: 5 de abril

Acesso ao extrato INSS

Para uma gestão eficiente do planejamento financeiro, os segurados podem acessar o extrato do INSS pelo site Meu INSS, utilizando a conta Gov.br. Esse recurso digital facilita a consulta a informações vitais, incluindo extratos de pagamento e detalhes sobre os próximos repasses.

Além disso, o portal Meu INSS permite agendamentos, remarcações de perícias e acesso a diversos serviços vinculados à seguridade social, otimizando a experiência dos beneficiários.

Este cronograma de pagamentos oferece aos segurados a oportunidade de se organizar financeiramente, garantindo assim a adequada preparação para os recebimentos mensais. A transparência e a facilidade de acesso às informações reforçam o compromisso do INSS com a prestação de serviços eficientes aos seus beneficiários.

Vale a pena o consignado do INSS?

Optar pelo empréstimo consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode ser vantajoso para pensionistas e aposentados sob determinadas circunstâncias. A principal característica desse tipo de empréstimo é a comodidade das parcelas serem descontadas diretamente da folha de pagamento ou do benefício, o que geralmente resulta em taxas de juros mais baixas em comparação com outras modalidades de crédito disponíveis no mercado.

Isso pode ser particularmente atrativo para quem precisa de recursos financeiros para emergências, quitar dívidas de alto custo ou até mesmo para realizar projetos pessoais.

No entanto, é crucial avaliar a real necessidade do empréstimo e as condições oferecidas, como taxas de juros, prazo para pagamento e o impacto das parcelas no orçamento mensal. Uma decisão bem-informada requer a análise do cenário financeiro pessoal e a comparação entre diferentes ofertas do mercado.

Ademais, é importante lembrar que, embora o acesso ao crédito possa aliviar uma necessidade imediata, o comprometimento de uma parcela do benefício reduzirá a renda disponível no futuro. Portanto, a prudência e o planejamento financeiro são essenciais antes de assumir tal compromisso.

