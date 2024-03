Fogo de palha: passagem de avião a R$ 200 tem novo desdobramento

Em recente evento na cidade de São Paulo, o Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, apresentou atualizações sobre o aguardado programa Voa Brasil. Contrariando as expectativas de muitos brasileiros, o programa, que prometia passagens aéreas a preços acessíveis, terá sua abrangência limitada inicialmente.

Com tarifas promocionais de até R$ 200 por trecho, o Voa Brasil será implementado de forma gradual.

Suporte financeiro às companhias aéreas

Na fase inicial, o foco será nos aposentados com renda de até dois salários mínimos e estudantes vinculados ao Programa Universidade para Todos (Prouni). Um critério importante para a elegibilidade é que os beneficiados não tenham viajado de avião no último ano. “A ampliação para todos os brasileiros não ocorrerá de imediato”, destacou o ministro durante sua fala.

Com lançamento previsto para março, o programa disponibilizará cinco milhões de passagens, resultado de uma colaboração entre o Governo Federal e companhias aéreas. A iniciativa permitirá a aquisição de passagens com desconto somente durante a baixa temporada, especificamente entre março e junho e de agosto a novembro.

Além disso, o Ministro Costa Filho mencionou a expectativa em torno da decisão do Tesouro Nacional quanto à alocação de um fundo garantidor, variando entre R$ 4 bilhões e R$ 6 bilhões. Esse recurso, administrado pelo BNDES, visa facilitar às companhias aéreas o acesso a empréstimos para quitar dívidas e adquirir novas aeronaves.

Fique atento a este detalhe

Espera-se que, com estas medidas, o setor aéreo experimente um crescimento de 8% a 12% em 2024, comparado ao ano anterior, que registrou 112 milhões de passageiros via aéreos. Adicionalmente, o governo negocia com a concessionária do aeroporto de Congonhas a antecipação de investimentos da ordem de R$ 2 bilhões, destinados a melhorias na infraestrutura ao longo do período de concessão.

“O aprimoramento da estrutura de Congonhas é uma prioridade, dada a sua centralidade e fluxo constante de voos”, ressaltou Costa Filho. Segundo ele, a introdução de novas aeronaves resultará em benefícios significativos para os consumidores, incluindo maior oferta de voos e destinos.

“Isso representa uma melhoria para o consumidor, com a ampliação do número de voos e destinos disponíveis no país”, concluiu o ministro, evidenciando as perspectivas positivas para o setor aéreo brasileiro apesar das restrições iniciais no programa Voa Brasil.

Quanto custa em média uma passagem de avião em condições normais?

O custo médio de uma passagem de avião varia amplamente devido a uma série de fatores, incluindo a antecedência da compra, a época do ano, a rota desejada, a classe de voo, e as políticas de preço das companhias aéreas.

De modo geral, em condições normais, o preço de uma passagem aérea doméstica no Brasil pode oscilar entre trezentos e mil e quinhentos reais, enquanto voos internacionais tendem a começar na faixa dos mil e quinhentos reais, podendo alcançar vários milhares de reais, dependendo do destino e da classe de serviço escolhida.

Promoções e ofertas especiais podem reduzir significativamente esses custos, assim como a escolha por voos com escalas ou em horários menos convenientes. Portanto, para economizar, é recomendável pesquisar e comparar preços com antecedência, considerar a flexibilidade nas datas de viagem, e ficar atento às promoções das companhias aéreas. A compra antecipada, em particular, costuma ser uma estratégia eficaz para encontrar tarifas mais acessíveis, especialmente para rotas populares e durante períodos de alta demanda, como feriados e férias escolares.

