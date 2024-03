Nesta quinta-feira (7), uma frente fria atuante sobre o território brasileiro está prevista para provocar novos episódios de temporais em várias regiões do país, afetando principalmente os estados do Sudeste.

De acordo com as previsões meteorológicas, áreas do Espírito Santo, Minas Gerais, e Rio de Janeiro devem se preparar para receber chuvas volumosas durante o dia. Em São Paulo, a situação já é crítica, com relatos de enchentes e interrupções no fornecimento de energia elétrica devido aos temporais recentes.

Frente fria avança e deve acabar com o calor no Brasil; confira | Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

Frente fria promete reduzir calor no Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta específico para a região Sudeste, indicando expectativas de chuvas intensas, especialmente nas regiões sul de Minas Gerais e do Espírito Santo, bem como em todo o estado do Rio de Janeiro. Os volumes de chuva podem alcançar marcas de até 100 milímetros diários, acompanhados por ventos que podem chegar a 100 km/h.

A situação em São Paulo é particularmente preocupante, com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) indicando um risco moderado de deslizamentos, alerta este que se estende para os demais estados da região Sudeste.

Condições climáticas desafiadoras no Sul e Norte

As adversidades climáticas não se limitam ao Sudeste. A previsão aponta que a região Norte continuará enfrentando chuvas significativas até o final desta semana. No Acre, o aumento contínuo no nível dos rios já elevou o número de desabrigados, com o Rio Acre em Rio Branco alcançando o segundo maior nível registrado na história e o maior de 2024, com 17,89 metros.

O Cemaden alerta para um risco elevado de inundações na região do Vale do Acre, em especial na capital, Rio Branco, onde a chuva nas cabeceiras dos rios contribui para o aumento do volume do Rio Acre.

O Sul do país também enfrenta preocupações com chuvas intensas, impulsionadas pela frente fria e por uma área de baixa pressão no Paraguai. As chuvas deverão se concentrar mais no oeste dos estados do Paraná e Santa Catarina, assim como no Rio Grande do Sul.

Com a progressiva distância da frente fria, as temperaturas na região Sul tendem a experimentar uma elevação. Este panorama reforça a necessidade de preparação e precaução em diversas partes do Brasil, diante dos significativos impactos climáticos previstos.

Veja mais sobre: Alerta! Tem gente invisível no WhatsApp; aprenda como ficar assim

Como ficar por dentro da previsão do tempo pelo celular?

Para se manter atualizado sobre a previsão do tempo diretamente pelo celular, várias opções práticas e eficientes estão disponíveis. Primeiramente, é possível utilizar aplicativos específicos de previsão do tempo, como o AccuWeather, o Weather Channel, ou o Climatempo, que oferecem informações detalhadas sobre o clima, incluindo temperatura, precipitação, umidade, e condições do vento. Esses aplicativos geralmente permitem configurar alertas para condições meteorológicas adversas e são atualizados constantemente.

Outra forma conveniente é utilizar os assistentes virtuais integrados aos smartphones, como o Siri no iPhone ou o Google Assistant em dispositivos Android, simplesmente perguntando sobre a previsão do tempo para a sua localização ou para qualquer outra cidade.

Redes sociais e sites de notícias também são fontes úteis, muitas vezes compartilhando atualizações importantes sobre o tempo, especialmente durante eventos climáticos extremos. Subscrever a serviços de notificação por SMS de agências meteorológicas pode ser outra alternativa para receber atualizações diretas no celular.

Adotar uma ou mais dessas estratégias garante que você esteja sempre informado sobre as condições meteorológicas, permitindo planejar melhor suas atividades diárias.

Veja mais sobre: 2 recursos NOVOS e 1 segredo do WhatsApp chegam e surpreendem os usuários