Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a atualização constante de habilidades e conhecimentos é fundamental. Uma forma eficaz de se destacar é através da educação continuada, especialmente quando se tem a oportunidade de acessar cursos gratuitos e de qualidade.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) abre portas para o desenvolvimento profissional e pessoal ao oferecer mais de 90 cursos online gratuitos, todos com certificado de conclusão. Essa é uma chance de ouro para quem deseja enriquecer o currículo e expandir horizontes acadêmicos e profissionais sem custo algum.

Universidade federal oferece 90 cursos DE GRAÇA para melhorar o currículo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como participar dos cursos

Para se inscrever, basta acessar a plataforma Lúmina. A boa notícia é que não há pré-requisitos, tornando a educação de qualidade acessível a todos interessados. Após a conclusão de todos os módulos, os participantes recebem um certificado, reforçando o compromisso da UFRGS com a educação inclusiva e de excelência.

Categorias de cursos oferecidos

A diversidade dos cursos disponíveis abrange várias áreas do conhecimento, atendendo a uma ampla gama de interesses e necessidades. Veja a seguir algumas das capacitações oferecidas, organizadas por áreas de conhecimento:

Ciências Exatas e da Terra

Educação Financeira no século XXI para a liberdade financeira

Introdução à Engenharia Elétrica – Corrente Alternada I – 1ª edição

Conhecimento na taça: degustação de vinhos e espumantes

Ciências da Saúde e Biológicas

Cuidados Básicos com a Saúde Bucal de Pessoas Idosas – Edição 2023

Alimentação Saudável na Escola – Edição 2023

Governança em Segurança Alimentar e Nutricional – Edição 2023

Neurociência Integrativa (Sinapses, Dor, Sistema Nervoso Motor) – Edição 2023

Zero Discriminação e HIV/AIDS – Edição 2023

Ciências Humanas e Sociais

Tradução do Conhecimento e Políticas Informadas por Evidências

Termine sua Tese

Produção Cultural

O Contexto da Habitação Social no Sul do Brasil

Tecnológicas

Análise de Sentimentos em Computação

Autodesk Inventor: Design Paramétrico

Engajamento e Evasão em Educação a Distância

Modelagem 3D com Rhinoceros

Linguística, Letras e Artes

Espanhol para Leitura

Inter-relações entre arte, tecnologia e educação

Introdução à Revisão Textual em Língua Portuguesa

Museus e Patrimônio

Essa iniciativa representa uma oportunidade excepcional para quem deseja adquirir novos conhecimentos, desenvolver habilidades e avançar na carreira. Não perca a chance de aprender com uma das instituições de ensino mais respeitadas do país, tudo isso sem sair de casa e de forma totalmente gratuita. Inscreva-se e comece a transformar o seu futuro agora mesmo.

