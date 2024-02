O GRANDE TRUQUE caiu na internet para aumentar o limite do Nubank

Ajustar o limite do cartão Nubank pode ser crucial para clientes que necessitam de maior flexibilidade em suas compras parceladas. Para atender a essa demanda, o Nubank introduz o “Nu Limite Garantido”, uma funcionalidade inovadora que permite aos portadores do cartão ampliar o limite de crédito de forma eficaz, utilizando um montante aplicado como garantia.

Faça isso para aumentar seu limite Nubank

Se você está em busca de expandir seu limite de crédito para aproveitar mais opções de compra, veja como o Nu Limite Garantido pode ser benéfico para você. Mas primeiro, é essencial entender como iniciar sua jornada com o Nubank.

Para fazer parte do universo Nubank, inicie baixando o aplicativo da fintech. Complete o cadastro com suas informações pessoais, incluindo CPF e email. Após finalizar o registro, aguarde a análise de aprovação do Nubank.

Solicitando seu cartão Nubank

Após ter sua conta ativada, solicite o cartão Nubank através do aplicativo, seguindo as instruções para a solicitação de crédito. O Nubank procederá com uma análise de crédito e, uma vez aprovado, enviará o cartão até você.

Maximizando seu limite com o Nu Limite Garantido

Com sua conta e cartão em mãos, o próximo passo é entender como potencializar seu limite de crédito. O Nu Limite Garantido funciona de maneira simples: ao depositar uma quantia em uma conta especial de RDB (Recibo de Depósito Bancário) na sua conta Nubank, esse valor torna-se uma garantia para a extensão do seu limite de crédito.

Como utilizar o Nu Limite Garantido

Acesse o aplicativo Nubank e vá até a seção do cartão de crédito. Selecione “Meus Limites” e opte por “Nu Limite Garantido”. Siga as orientações para transferir o valor desejado como garantia e finalize o depósito.

Benefícios do Nu Limite Garantido

Flexibilidade : Ajuste seu limite de crédito de acordo com suas necessidades e planejamento financeiro.

: Ajuste seu limite de crédito de acordo com suas necessidades e planejamento financeiro. Rendimento : O montante depositado como garantia rende segundo a taxa de 100% do CDI, contribuindo para o aumento do seu patrimônio.

: O montante depositado como garantia rende segundo a taxa de 100% do CDI, contribuindo para o aumento do seu patrimônio. Liquidez: O valor investido pode ser resgatado a qualquer momento, contanto que não esteja vinculado a gastos no cartão.

O Nu Limite Garantido evidencia o compromisso do Nubank em prover soluções financeiras que promovam não só a comodidade mas também a segurança e o controle dos usuários sobre seus recursos financeiros.

Explorando as funcionalidades do cartão Nubank

Em suma, o Nu Limite Garantido representa uma solução eficaz para clientes Nubank que desejam ampliar o controle e a flexibilidade sobre o limite do seu cartão de crédito. Com a simplicidade de uso, a vantagem do rendimento do valor garantido, e a opção de resgate, esta inovação posiciona o Nubank como uma referência em inovação no setor bancário digital.

Se está à procura de otimizar o limite do seu cartão de crédito, o Nu Limite Garantido do Nubank pode ser exatamente o que você precisava.

