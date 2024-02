Martelo BATIDO para idosos com mais de 60 anos: PIX de R$ 300 ou mais

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), integrante da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), representa um pilar fundamental na proteção social do Brasil. Destinado aos idosos em situação de vulnerabilidade, o BPC LOAS emerge como uma garantia de assistência social vital, proporcionada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Essa iniciativa assegura recursos financeiros a idosos com 65 anos ou mais, que enfrentam dificuldades em sustentar-se ou serem sustentados por suas famílias, consolidando um mecanismo de promoção da dignidade humana.

Para aqueles elegíveis ao BPC/LOAS, a condição é clara: é necessário ter 65 anos ou mais, ser brasileiro ou portador de nacionalidade portuguesa, e pertencer a um lar cuja renda por pessoa não ultrapasse 1/4 do salário mínimo vigente, valor este equivalente a R$353 por indivíduo.

Ademais, a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é imprescindível. A renda familiar é calculada pela soma dos rendimentos dos residentes do mesmo domicílio, dividida pelo total de moradores. Superar o limite de 1/4 do salário mínimo por pessoa implica na ilegibilidade ao benefício.

Procedimento para requisição do BPC/LOAS para Idosos:

O pedido do BPC/LOAS deve ser encaminhado ao INSS. Os passos incluem:

Cadastro ou verificação de inscrição no CadÚnico. Login no Meu INSS com CPF e senha para seleção da opção “Benefício Assistencial ao Idoso”. Atualização de dados pessoais e envio dos documentos requeridos. Monitoramento do pedido pelo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Documentação necessária

Entre os documentos exigidos estão:

Identificação do requerente.

CPF dos familiares residentes no mesmo endereço.

Procuração ou termo de responsabilidade, se aplicável.

Documentos do procurador ou representante legal, se houver.

O INSS pode solicitar documentação adicional conforme necessidade.

Alerta contra fraudes

Desconfie de pedidos de informações pessoais ou financeiras por telefone.

Evite clicar em links suspeitos.

Mantenha o antivírus atualizado.

Não compartilhe senhas ou códigos de segurança.

Em dúvidas, contate a Central 135 do INSS.

Benefícios do INSS em 2024

Os benefícios previdenciários são categorizados em diferentes grupos, tais como:

Aposentadoria por Idade

Aposentadoria por Invalidez

Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Pensão por Morte

Auxílios e Benefícios Acidentários

Benefícios Assistenciais

Espécies Diversas

Encargos Previdenciários da União

Essa gama de benefícios reflete o compromisso do INSS em prover suporte financeiro sob diversas circunstâncias e condições. Os canais oficiais para informações e serviços do INSS são o site www.gov.br/inss, a Central 135 e o aplicativo Meu INSS.

