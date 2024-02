A Apple recentemente esclareceu uma questão muito comum entre os usuários de iPhone: a prática de colocar o dispositivo em arroz para secá-lo após ter contato com líquidos. Apesar de ser um método popularmente disseminado, a gigante da tecnologia adverte que essa abordagem pode, na verdade, causar mais mal do que bem ao smartphone.

A empresa destaca que, embora seus dispositivos tenham certificações IP67 e IP68, garantindo resistência à submersão temporária em água, isso não os torna imunes a danos líquidos. Para orientar seus usuários, a Apple divulgou uma série de recomendações sobre o que evitar e como proceder corretamente para secar um iPhone que tenha se molhado.

Molhou o iPhone Nunca coloque no arroz ou faça qualquer uma dessas coisas | Imagem de ImageParty por Pixabay

Práticas desaconselhadas pela Apple

Evite o Método do Arroz: Contrariando a crença popular, a Apple desaconselha o uso de arroz para tentar secar iPhones molhados. A lógica por trás desse método é que o arroz absorveria a umidade, mas a empresa alerta que grãos de arroz podem acabar penetrando nos circuitos internos ou portas do dispositivo, causando danos potencialmente irreversíveis. Não Utilize Fontes de Calor Externas: Recorrer a fontes de calor externas ou ar comprimido para secar o aparelho é outra prática desaprovada. Os iPhones são projetados para operar dentro de uma faixa de temperatura específica, e a exposição a calor excessivo pode comprometer componentes internos e afetar o desempenho do dispositivo. Proibido Inserir Objetos nos Conectores: A tentativa de secar os conectores do iPhone inserindo objetos como cotonetes ou toalhas de papel também é desencorajada pela Apple. Tais ações podem danificar os componentes internos do aparelho, mesmo que feitas com cuidado.

Como secar corretamente um iPhone molhado

Para lidar com um iPhone molhado de maneira segura, a Apple sugere um procedimento específico que visa minimizar danos e maximizar as chances de recuperação do aparelho:

Expelir o Líquido com Cuidado: Primeiramente, recomenda-se segurar o iPhone de maneira que o conector esteja voltado para baixo e bater suavemente no aparelho contra a palma da mão, facilitando a saída do excesso de líquido.

Primeiramente, recomenda-se segurar o iPhone de maneira que o conector esteja voltado para baixo e bater suavemente no aparelho contra a palma da mão, facilitando a saída do excesso de líquido. Deixe o Aparelho Secar: Após remover o máximo de líquido possível, coloque o iPhone em um local seco e bem ventilado. Usar um ventilador para soprar ar frio diretamente na porta de conexão pode acelerar o processo de secagem. Deixe o dispositivo descansar nesta configuração por pelo menos 30 minutos antes de tentar usá-lo novamente.

Após remover o máximo de líquido possível, coloque o iPhone em um local seco e bem ventilado. Usar um ventilador para soprar ar frio diretamente na porta de conexão pode acelerar o processo de secagem. Deixe o dispositivo descansar nesta configuração por pelo menos 30 minutos antes de tentar usá-lo novamente. Verifique e Recarregue: Caso o alerta de líquido persista no display, é aconselhável manter o iPhone em repouso em um local seco por até 24 horas. Se, após esse período, o dispositivo ainda apresentar problemas para carregar, desconecte e reconecte o cabo e o carregador e tente novamente.

Ao seguir as orientações oficiais da Apple, usuários podem evitar práticas prejudiciais e adotar a abordagem recomendada para preservar a integridade de seus iPhones após incidentes com líquidos. Esta orientação reforça o compromisso da empresa em garantir a durabilidade e o bom funcionamento dos seus dispositivos, mesmo diante de acidentes.

