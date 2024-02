Mark Taira, aos 67 anos, transformou a padaria iniciada por seu pai em uma empresa avaliada em US$ 2 bilhões. Assumindo a liderança da King’s Hawaiian na década de 1980, ele foi responsável por um aumento exponencial nas receitas, de US$ 3 milhões anuais para cerca de US$ 900 milhões hoje.

Sua gestão focada em valores como ética e integridade impulsionou a marca para o sucesso, mantendo uma impressionante margem de lucro bruto acima de 40%.

Como esse rapaz fez a padaria do par ser avaliada em quase R$ 9 BILHÕES | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Conceito inovador e legado familiar

Sob a Irresistible Food Group, a família Taira expandiu a marca, incluindo um conceito de restaurante havaiano e novos produtos, preservando sua essência como empresa familiar. Com um patrimônio estimado em US$ 2 bilhões, a King’s Hawaiian é hoje referência no mercado, admirada por sua consistência e qualidade inabaláveis.

A história da King’s Hawaiian remonta a Robert Taira, pai de Mark, que, inspirado pela felicidade que os produtos assados traziam às pessoas, abriu sua padaria em Hilo, 1950. A inovação nos produtos e a estratégica expansão para o continente solidificaram a presença da marca nos EUA.

Estratégia inovadora fez a diferença

A decisão de focar em pãezinhos em vez de pães inteiros marcou um ponto de virada para a King’s Hawaiian. Sob a liderança de Mark, a empresa não só expandiu suas instalações para a Califórnia, mas também arriscou-se com uma nova fábrica na Geórgia, ampliando significativamente sua capacidade de distribuição e suas receitas.

A ambição de Mark Taira não conhece limites. Com a abertura do Hello Hilo, um restaurante inspirado no Havaí, e a rejeição a investidores externos, a King’s Hawaiian reforça seu compromisso com a qualidade e a inovação. A empresa, agora na terceira geração, continua buscando expansão, mantendo-se fiel às suas raízes familiares.

Enquanto a King’s Hawaiian avança para ultrapassar US$ 1 bilhão em vendas, Mark Taira vê um horizonte cheio de oportunidades, tanto nos EUA quanto internacionalmente. Com um legado de qualidade e inovação, a empresa está bem posicionada para continuar sua trajetória de sucesso sob a visão estratégica de Taira.

Abrir uma empresa no Brasil como Microempreendedor Individual (MEI) é um processo relativamente simples e inteiramente digital, projetado para incentivar a formalização de pequenos negócios.

O primeiro passo é acessar o Portal do Empreendedor, mantido pelo Governo Federal, onde o futuro empresário pode verificar se suas atividades se enquadram nas permitidas para o MEI, que atualmente abrange uma vasta gama de serviços, comércio e indústria.

Ao confirmar a elegibilidade, o interessado deve preencher um cadastro com seus dados pessoais, como CPF, data de nascimento, título de eleitor e os últimos recibos de declaração de imposto de renda, se aplicável.

Essa etapa também inclui a definição do nome da empresa e o endereço comercial, que pode ser a própria residência do empreendedor, dependendo da natureza do negócio.

Após completar o cadastro, o sistema gera automaticamente o CNPJ da empresa, bem como o número de inscrição na Junta Comercial, sem custos. O MEI também fica automaticamente inscrito no regime de tributação Simples Nacional, com impostos fixos mensais muito baixos, que cobrem tributos federais, estaduais e municipais.

Importante, o microempreendedor deve cumprir com obrigações anuais simples, como a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) e manter em dia os pagamentos mensais dos tributos através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

Ao seguir esses passos, o empreendedor estará formalizado, podendo usufruir de benefícios como emissão de notas fiscais e acesso a produtos financeiros específicos.

