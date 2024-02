Na manhã desta terça-feira (20), um marco no setor de entretenimento e varejo brasileiro foi estabelecido: a Cacau Show, conhecida por sua vasta linha de chocolates e doces finos, anunciou a aquisição do icônico grupo Playcenter.

Como será o NOVO Playcenter da Cacau Show | Imagem das redes sociais

Conheça o novo Playcenter da Cacau Show

A notícia foi divulgada durante um evento no Playland do Shopping Eldorado, em São Paulo, onde o CEO da Cacau Show, Alexandre Costa, expressou seu entusiasmo em dar continuidade ao legado de 43 anos criado por Marcelo GutGlas, fundador do Playcenter. O valor da transação não foi revelado, mantendo o foco na importância histórica e afetiva da aquisição.

Legado e memória Afetiva

Alexandre Costa compartilhou uma reflexão pessoal sobre a importância dos parques de diversão em sua própria vida, rememorando os esforços de seus pais para proporcionar momentos de alegria e diversão durante sua infância. Essa conexão emocional com o conceito de criar momentos especiais ressoa com a missão da Cacau Show de impactar positivamente a vida das pessoas, tornando a aquisição do Playcenter uma extensão natural de seus valores corporativos.

Embora detalhes específicos sobre os planos futuros para o Playcenter ainda estejam sendo delineados, Costa enfatizou a intenção de expandir e enriquecer a experiência oferecida pelo grupo de entretenimento.

A estratégia não se concentra apenas nos aspectos físicos, como brinquedos e instalações, mas principalmente no talento e na paixão da equipe que compõe o Playcenter, essenciais para levar a empresa a novas alturas.

A Cacau Show vê essa aquisição como uma oportunidade de diversificar sua atuação, integrando o universo do entretenimento ao seu portfólio e promovendo crescimento em várias dimensões.

Compromisso com o legado e a inovação

A aquisição, ainda pendente de aprovação pelo Cade, é vista não apenas como um passo para o crescimento empresarial, mas como um compromisso em preservar e revitalizar um legado cultural. Costa destaca a importância de manter a essência do que tornou o Playcenter um nome querido por tantas gerações, ao mesmo tempo em que se busca inovar e adaptar a marca para o futuro.

A aquisição do Playcenter pela Cacau Show representa um momento significativo de transição para ambas as marcas, prometendo não apenas preservar memórias preciosas, mas também criar novas experiências para as futuras gerações.

Com uma visão clara de crescimento e inovação, a Cacau Show está pronta para explorar novos horizontes, reafirmando seu compromisso de tocar e impactar a vida das pessoas de maneiras cada vez mais diversas e significativas.

