Ser um Microempreendedor Individual traz consigo uma série de benefícios, mas também a necessidade de compreender profundamente seus direitos previdenciários. A desinformação pode levar a equívocos que afetam a segurança financeira a longo prazo, especialmente no que diz respeito à aposentadoria.

MEI tem direito a benefícios do INSS? Veja qual | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entenda a aposentadoria para MEIs

Contrariamente a um mito comum, os MEIs têm sim direito à aposentadoria, além de outros benefícios previdenciários importantes. Ao contribuir regularmente com o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), o MEI assegura sua condição de segurado pelo INSS, tornando-se elegível para aposentadoria por idade, invalidez, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-doença.

No entanto, é crucial manter o pagamento do DAS em dia. Atrasos prolongados podem resultar em juros e, eventualmente, na perda de direitos previdenciários, além de outros prejuízos como a incapacidade de emitir notas fiscais e a possível exclusão do Simples Nacional.

Você pode gostar: Dia 23 tem NOVA RODADA DE PIX do INSS para brasileiros com RG e CPF final 0 a 9

Aposentadoria por Tempo de Contribuição para MEI

Surge frequentemente a dúvida se o MEI tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. A resposta é afirmativa, contanto que haja um recolhimento complementar de 15% do salário mínimo por meio da Guia da Previdência Social (GPS), além dos 5% já recolhidos através do DAS.

Essa complementação garante que o total de contribuição alcance 20%, possibilitando a aposentadoria por tempo de contribuição mediante a utilização do código 1910 na GPS.

Para se qualificar à aposentadoria, é necessário que o MEI contribua para o INSS por, no mínimo, 15 anos e atinja a idade de 62 anos (mulheres) ou 65 anos (homens). É essencial verificar se a atividade exercida é reconhecida pelo INSS antes de formalizar-se como MEI.

Informe-se e garanta seus direitos

Mantenha-se atualizado sobre as normas da previdência social aplicáveis aos microempreendedores individuais. Evite cair em desinformações que podem comprometer seu acesso aos benefícios previdenciários.

Garantir seus direitos como MEI significa não apenas contribuir corretamente, mas também entender as opções disponíveis para uma aposentadoria segura e tranquila.

Você pode gostar: FGTS Digital: entenda para que serve e descubra 5 serviços úteis

MEI tem direito a carro 00km com desconto?

Microempreendedores Individuais (MEI) possuem o direito de adquirir carros com desconto, uma vantagem significativa para quem busca economia na compra de veículos novos para uso profissional.

Essa possibilidade se deve à legislação que permite às empresas, incluindo os registrados como MEI, a compra de automóveis para uso relacionado à atividade empresarial com redução de impostos.

Os descontos podem variar, mas frequentemente incluem a isenção de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e, em alguns casos, do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), dependendo da legislação estadual.

Para se beneficiar desse direito, o MEI deve comprovar que o veículo será utilizado para fins comerciais ou operacionais relacionados à sua atividade empresarial. É importante destacar que cada montadora tem políticas específicas para a concessão desses descontos, e o processo pode envolver a apresentação de documentação que comprove a elegibilidade conforme as normas vigentes.

Portanto, para aproveitar essa vantagem, o MEI deve se informar adequadamente e seguir os procedimentos necessários junto às concessionárias e órgãos competentes.

Você pode gostar: 4 saques do FGTS: todo mundo esquece ou nunca te contara