Em 2023, Santa Cruz do Sul tomou uma iniciativa significativa em apoio às mães em situação de vulnerabilidade, introduzindo o auxílio-natalidade. Este benefício, ancorado na Lei Orgânica de Assistência Social, representa um marco para o bem-estar de recém-nascidos e suas mães na cidade.

Auxílio Natalidade quem tem direito e qual o valor Veja TUDO AQUI | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Auxílio Natalidade é divulgado

A oficialização do auxílio-natalidade ocorreu em um evento solene no Palacinho, com a presença de autoridades locais, mídia e comunidade. Esse programa visa fornecer um suporte essencial às mães de recém-nascidos, oferecendo-lhes bens de consumo necessários para os primeiros cuidados com o bebê.

Para ter acesso ao auxílio, as mães devem residir em Santa Cruz do Sul por mais de um ano e completar o pré-natal pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A solicitação do benefício deve ser feita até um mês após o nascimento do bebê.

O que contém dentro do kit?

O kit entregue às beneficiárias inclui itens essenciais como creme para assaduras, fraldas descartáveis, hastes flexíveis, lenços umedecidos, mamadeira e mordedor. Além disso, cada mãe recebe um par de sapatinhos de tricô, simbolizando a solidariedade da comunidade local. Esses itens são preparados pelas alunas da oficina “Gente que Costura Amor”, promovida pelo Cras Beatriz Frantz Jungblut.

A implementação do auxílio-natalidade é um passo importante na ampliação das políticas públicas de assistência social em Santa Cruz do Sul. Este benefício não apenas fornece suporte material às famílias necessitadas, mas também reforça o compromisso do município com o bem-estar das crianças desde o nascimento. As autoridades municipais e os membros do Conselho Municipal de Assistência Social enfatizam o papel crucial dessa iniciativa no fortalecimento da rede de suporte à comunidade.

A prefeita Helena Hermany ressaltou a importância de políticas públicas abrangentes que acompanham as diferentes fases da vida, destacando o compromisso do município em assegurar o bem-estar das crianças.

Este programa é um testemunho do esforço contínuo de Santa Cruz do Sul para promover uma sociedade mais justa e solidária, onde o nascimento de cada criança é celebrado com esperança e apoio.

Cadastro Único abre portas para uma série de benefícios

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conhecido como CadÚnico, desempenha um papel crucial na inclusão social no Brasil, atuando como a principal porta de entrada para uma ampla gama de benefícios destinados a famílias de baixa renda. Ao se inscrever no CadÚnico, os cidadãos podem acessar programas que visam melhorar suas condições de vida e promover o bem-estar social.

Conheça alguns benefícios associados ao CadÚnico

Programa Bolsa Família: Oferece apoio financeiro para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, ajudando a garantir direitos básicos como alimentação, saúde e educação. Tarifa Social de Energia Elétrica: Proporciona descontos na conta de luz para famílias de baixa renda, contribuindo para a diminuição das despesas domésticas. Programa Minha Casa Minha Vida: Facilita o acesso à moradia digna, oferecendo condições especiais para a aquisição ou construção de casas para famílias de baixa renda. Bolsa Verde – Programa de Apoio à Conservação Ambiental: Beneficia famílias em situação de pobreza que vivem em áreas de conservação ou que usam recursos naturais de forma sustentável. Carteira do Idoso: Permite que idosos acima de 65 anos de famílias de baixa renda viajem de graça ou com desconto em transportes interestaduais. Isenção de Taxas em Concursos Públicos: Garante a isenção de taxas de inscrição em concursos para cargos públicos federais para indivíduos de baixa renda.

Cada um desses programas tem critérios específicos de elegibilidade, mas o registro no CadÚnico é o primeiro passo para acessá-los. O Cadastro Único é, portanto, uma ferramenta essencial para a inclusão social, possibilitando que políticas públicas alcancem efetivamente aqueles que mais precisam de suporte no Brasil.

