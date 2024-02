Ao completarem 60 anos, cidadãos brasileiros ganham o título de idosos, o que abre portas para uma gama de benefícios legais. Estes direitos, assegurados por lei, incluem desde descontos e isenções fiscais até prioridade no atendimento em diversos serviços.

A legislação brasileira se esforça para garantir que essas vantagens sejam respeitadas em todo o território nacional, proporcionando aos idosos o reconhecimento e a valorização que merecem.

Os 5 benefícios para idosos que quase ninguém conhece! Tem até isenção | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Conheça o Clube INSS

Além dos benefícios previstos em lei, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) enriquece a experiência dos idosos com o clube Meu INSS+, um programa que estende as vantagens por meio de parcerias com instituições e empresas.

A carteira Meu INSS+ não só serve como um documento de identificação mas também como um passe para acessar esses benefícios exclusivos. Disponível para emissão por mais de 30 milhões de idosos, este documento simboliza um avanço importante na promoção do bem-estar da população sênior.

O Ministério da Previdência Social ressalta a inclusão de grandes instituições financeiras, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, na rede de parceiros do programa, com o objetivo de ampliar ainda mais as vantagens oferecidas aos segurados.

Veja mais sobre: Aviso: 5.000 VAGAS em novo concurso dos Correios 2024; entenda

Principais Benefícios Oferecidos

Benefícios Financeiros

Correntistas da Caixa podem usufruir de programas de recompensas, seguros personalizados para a terceira idade, e condições especiais em cartões de crédito e débito. O Banco do Brasil também oferece descontos variados em uma ampla rede de estabelecimentos, beneficiando diretamente os titulares da carteirinha.

Descontos exclusivos

Os descontos disponibilizados aos portadores da carteirinha Meu INSS+ abrangem uma série de serviços e produtos, incluindo:

Farmácias : Descontos que podem chegar a 70%, segundo o ministro da Previdência, Carlos Lupi.

: Descontos que podem chegar a 70%, segundo o ministro da Previdência, Carlos Lupi. Entretenimento : Ingressos para cinemas e shows com valores reduzidos.

: Ingressos para cinemas e shows com valores reduzidos. Saúde : Acesso a serviços de telemedicina com preços acessíveis.

: Acesso a serviços de telemedicina com preços acessíveis. Turismo: Descontos em viagens, tornando o lazer mais acessível.

Com a inclusão dos bancos PAN e Itaú no programa, a expectativa é que os benefícios se tornem ainda mais abrangentes.

Veja mais sobre: Salário de R$ 7 mil e 800 vagas estão abertas no TJ

Passo a passo para emitir carteirinha

A emissão da carteira Meu INSS+ é um processo simples e totalmente gratuito. Seguindo os passos abaixo, os idosos podem facilmente garantir o acesso a todas as ofertas:

Download do Aplicativo: Primeiramente, baixe o aplicativo Meu INSS disponível tanto para Android quanto para iOS. Navegação: Acesse a seção “Carteira do beneficiário” no menu do aplicativo. Personalização: Escolha uma foto para personalizar sua carteira. Termos e Condições: Confirme que está ciente e de acordo com os termos e condições. Finalização: Clique em “Continuar” para concluir a emissão.

A carteirinha Meu INSS+ simboliza um avanço significativo na forma como os direitos dos idosos são reconhecidos e valorizados no Brasil. Além de garantir os benefícios previstos por lei, ela abre portas para uma série de vantagens adicionais, graças às parcerias estabelecidas pelo INSS.

Este programa é um testemunho do compromisso do governo com o bem-estar e a qualidade de vida da população idosa, assegurando que eles possam desfrutar de seus anos dourados com o reconhecimento e o respeito que merecem.

Veja mais sobre: PISO 2024: veja quanto será o valor do salário-mínimo para daqui 3 meses