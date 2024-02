PRESENTÃO em forma de 30.000 pontos para cartão Caixa

Você já imaginou transformar as suas compras habituais em presentões? Com a nova promoção da Caixa, isso é mais do que possível. Se você é daqueles que adora acumular pontos no cartão de crédito, prepare-se para uma novidade que pode deixar o seu início de ano ainda mais animado.

A Caixa está oferecendo até 30 mil pontos bônus em seus cartões de crédito, e aqui, vamos te contar como você pode aproveitar essa oportunidade incrível.

A Caixa está dando um presentão de até 30 mil pontos para seus clientes de cartões de crédito. Confira como participar e aproveitar ao máximo essa promoção! (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Como Participar da Promoção da Caixa?

A promoção da Caixa é um verdadeiro presentão para os seus clientes. Para participar, é necessário ser cliente pessoa física ou jurídica da Caixa e possuir pelo menos um dos cartões de crédito participantes.

Atenção: é fundamental que o cartão escolhido ainda não tenha sido usado em compras até o momento. Os cartões que entram nessa promoção incluem opções da Elo, Visa e Mastercard, abrangendo desde categorias mais básicas até as mais exclusivas.

Para dar início à sua jornada de acumulação de pontos, você precisa realizar uma primeira compra com o cartão até o final de março de 2024. Mas não é só isso: há uma meta de gastos a ser cumprida durante esse período.

As compras, tanto nacionais quanto internacionais, feitas na função crédito do cartão serão contabilizadas para o alcance dessa meta. Lembre-se de que compras parceladas, assim como gastos com cartões adicionais e virtuais, também entram na conta.

Veja mais sobre: BB e Caixa podem pagar mais de R$ 1.090,01 neste final de semana para CPF final 0 a 9

Fique Atento às Restrições e Benefícios

Como em toda promoção, existem algumas restrições que você precisa conhecer. Pagamentos de seguros vinculados ao cartão, contas, boletos bancários, saques, além de despesas com anuidades, juros, multas, e outras tarifas, não serão considerados para a meta de gastos. Portanto, planeje suas compras de maneira estratégica para aproveitar ao máximo a oferta.

Se você é titular de mais de um cartão participante, há uma notícia ainda melhor: é possível acumular os pontos bônus em todos eles, conforme as compras realizadas. Imagine só quantos pontos você pode ganhar e trocar por uma infinidade de recompensas!

Agora que você está por dentro de como transformar suas compras em pontos e, consequentemente, em presentões, que tal começar a planejar suas aquisições? Lembre-se de que a promoção vai além do carnaval, estendendo-se até março, o que te dá um bom tempo para maximizar seus ganhos.

Torne-se um cliente Caixa

Tornar-se cliente da Caixa Econômica Federal e obter um cartão de crédito que abre portas para oportunidades incríveis é um processo simples e acessível.

Primeiramente, é preciso visitar uma agência da Caixa ou acessar o site oficial do banco para conhecer os diferentes tipos de cartões oferecidos – cada um projetado para atender a diversas necessidades e perfis de clientes, desde os mais básicos até os premium com benefícios exclusivos.

Ao escolher o cartão que mais se alinha aos seus objetivos, o próximo passo é preencher a proposta de adesão, apresentando os documentos necessários, como identidade, CPF, comprovante de renda e residência. Para os que buscam facilidade e praticidade, a Caixa também disponibiliza a solicitação via aplicativo, permitindo que o processo seja feito confortavelmente de qualquer lugar.

Após a análise de crédito e aprovação, seu cartão será enviado, e você estará pronto para desfrutar dos benefícios exclusivos, incluindo a chance de participar de promoções como a de acumular até 30.000 pontos bônus.

Seja para gerenciar melhor suas finanças, acumular pontos em programas de fidelidade ou simplesmente para ter a segurança de um cartão de crédito de uma instituição renomada, tornar-se cliente da Caixa é definitivamente um passo inteligente.

Leia mais sobre: FESTA para clientes CAIXA com CPF final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: recebem de R$ 100 a quase R$ 300