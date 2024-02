Consulta ao CPF premiado na Nota Fiscal HOJE (18/02): final 1, 2, 5, 8, 9 e mais tem chance

O programa CPF na Nota revelou um aumento significativo na distribuição de prêmios com a introdução da modalidade Receita da Sorte, que, apenas em janeiro, concedeu mais de 76,9 mil prêmios. Esta inovação, implantada recentemente, resultou em um salto expressivo nas premiações.

Consulta ao CPF premiado na Nota Fiscal HOJE (1802) final 1, 2, 5, 8, 9 e mais tem chance | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Brasileiros podem participar do Receita da Sorte

Inicialmente, o programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) limitava-se a distribuir até 30 prêmios diários. Contudo, a partir de janeiro, a quantidade de premiações diárias ascendeu para 2.603, ampliando consideravelmente as chances de ganho dos participantes. A distribuição dos prêmios foi organizada da seguinte maneira:

Três prêmios de R$ 500;

Cem prêmios de R$ 50;

Mil prêmios de R$ 10;

Mil e quinhentos prêmios de R$ 5.

Com essa expansão, o valor total dos prêmios distribuídos em janeiro atingiu a cifra de R$ 708,4 mil, incentivando ainda mais a participação dos consumidores ao incluírem o CPF na nota fiscal.

Você pode gostar: O segrego para fazer empréstimo consignado além do limite

Processo de participação é mais simplificado

A novidade de novembro trouxe a eliminação da necessidade de guardar ou solicitar a nota fiscal impressa, simplificando o processo de participação. Agora, os usuários podem simplesmente escanear suas notas fiscais através do aplicativo do NFG, facilitando a adesão ao programa.

Esta mudança resultou em um aumento expressivo no número de participantes, com 1,1 milhão de pessoas utilizando o aplicativo para leitura de notas fiscais em janeiro, e o número de documentos escaneados diariamente ultrapassando 400 mil.

Benefícios do programa

Fernando dos Santos, coordenador do NFG, enfatiza que a prática de escanear notas fiscais tornou-se um hábito diário para muitos, beneficiando não apenas os consumidores, com prêmios em dinheiro, mas também o Estado e as empresas, ao desencorajar a sonegação fiscal.

Ganhadores em Diversos Estados

Além do sucesso no Rio Grande do Sul, o Receita da Sorte premiou indivíduos em outros 14 estados, evidenciando a abrangência do programa. Em Porto Alegre, por exemplo, foram distribuídos 15,4 mil prêmios em janeiro, com todas as 86 premiações de R$ 500 sendo atribuídas a residentes gaúchos de 46 cidades diferentes.

Você pode gostar: Empréstimo consignado do Bolsa Família 2024: quando posso fazer?

Passo a passo para participar do sorteio

Para concorrer aos prêmios do Receita da Sorte, é necessário:

Inscrever-se no NFG e solicitar a inclusão do CPF na nota no momento da compra. Após a compra, o aplicativo do NFG pode enviar uma notificação, caso habilitado. No aplicativo, acessar a seção Receita da Sorte, onde as notas ficam armazenadas como uma carteira digital. Para participar, o usuário deve clicar em cada nota ou escanear o QR Code da nota impressa, preferencialmente no dia da compra. Caso seja contemplado, a notificação de premiação é imediata no aplicativo, e o resgate do prêmio pode ser realizado na aba “Meus prêmios”.

Cada ciclo do Receita da Sorte gera combinações numéricas aleatórias que determinam os ganhadores. Essas combinações envolvem a nota fiscal, data e hora da compra, e o CPF do consumidor. Se não houver vencedores em um ciclo, os prêmios são realocados para sorteios futuros, assegurando a distribuição de todas as premiações.

Você pode gostar: Você nem imagina TUDO o que pode receber do INSS em 2024; veja a lista