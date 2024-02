Alteração SURPRESA aparece apenas para ALGUNS no WhatsApp; você recebeu?

A busca por melhorias contínuas no WhatsApp não cessa, e a Meta, empresa responsável pelo aplicativo, está testando uma funcionalidade que promete otimizar a forma como interagimos com nossos contatos mais importantes.

Trata-se da introdução de uma aba dedicada a contatos favoritos, uma inovação que começou a surgir para um grupo seleto de usuários da versão Web do serviço de mensagens.

WhatsApp anuncia alteração para alguns usuários

Quantas vezes você se viu perdendo tempo à procura de uma conversa específica no WhatsApp? A solução atual, que envolve a utilização da barra de pesquisa ou o deslizamento pela tela, nem sempre é a mais eficiente, especialmente quando se considera a limitação do aplicativo em fixar apenas três conversas no topo da lista.

Esta restrição se aplica tanto à navegação via smartphones quanto ao uso do WhatsApp Web em computadores.

A nova função, identificada por usuários da versão beta e reportada pelo site WABetaInfo, propõe uma solução elegante para esse desafio cotidiano. Uma aba específica, posicionada na parte superior da interface do usuário, permitirá a seleção de contatos favoritos, os quais serão agrupados em um filtro denominado “Favoritos”.

Essa mudança tem o potencial de facilitar significativamente o acesso a conversas consideradas prioritárias pelo usuário.

Funcionalidade ainda não está totalmente pronta

Embora a funcionalidade ainda esteja em fase de testes e, portanto, não disponível para todos os usuários, a expectativa é de que sua implementação nas versões Web e iOS do WhatsApp ocorra em breve, sem uma data específica confirmada até o momento. Para os usuários do sistema Android, será necessário aguardar um pouco mais pela chegada dessa novidade.

O movimento da Meta ao desenvolver essa funcionalidade reflete uma estratégia de manter o WhatsApp competitivo e alinhado às necessidades de seus usuários, frente a concorrentes como o Telegram.

Este último, conhecido por oferecer a possibilidade de fixar um número maior de conversas – até cinco na versão gratuita e o dobro na versão paga –, sempre teve uma vantagem nesse aspecto.

No entanto, com a promessa de não limitar o número de contatos que podem ser marcados como favoritos no WhatsApp, a Meta se posiciona para não apenas igualar, mas potencialmente superar a conveniência oferecida pelo Telegram nesse quesito.

Tal inovação não só enriquecerá a experiência do usuário, facilitando a gestão de conversas diárias, como também reflete o compromisso da empresa em adaptar-se às dinâmicas de comunicação modernas, onde a eficiência e a personalização são cada vez mais valorizadas.

