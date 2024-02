WhatsApp deserto? Seu contato sumiu e você pode ser bloqueado; veja como DESCOBRIR a VERDADE

No cenário atual, marcado pela constante evolução das tecnologias de comunicação, o WhatsApp se destaca ao implementar atualizações que reforçam a segurança e a privacidade de seus usuários.

Um dos recursos mais discutidos, porém, é a possibilidade de bloquear contatos, funcionalidade que persiste desde as primeiras versões do aplicativo.

Este sinal significa que você pode ter sido bloqueado no WhatsApp

Identificar se você foi bloqueado por alguém no WhatsApp pode parecer complicado, já que o aplicativo não envia qualquer tipo de notificação para indicar um bloqueio. Entretanto, existem indícios e métodos que podem auxiliar na verificação dessa situação, sem que haja necessidade de alarde.

1. Foto de Perfil e Mensagem de Status: Um dos primeiros sinais de que você pode ter sido bloqueado é a invisibilidade da foto de perfil e da mensagem de status do usuário em questão. Se você não consegue ver essas informações, pode ser um indício de bloqueio. Note que, em certos casos, a foto de perfil ainda pode estar visível, mesmo após o bloqueio.

2. Envio de Mensagens: Ao enviar uma mensagem, observe se aparecem os dois “ticks” de entrega. A ausência destes pode ser um indicativo adicional de que você foi bloqueado.

3. Status “Visto por Último” e “Online”: Outra forma de investigar um possível bloqueio é verificar a disponibilidade das informações “Visto por Último” ou “Online”. Se esses detalhes não são mais visíveis, pode sugerir que você foi bloqueado.

4. Adição em Grupos: Uma maneira eficaz de confirmar um bloqueio é tentar adicionar o contato suspeito a um grupo do WhatsApp. Caso não consiga encontrá-lo na lista de possíveis participantes, isso indica um bloqueio.

5. Visualização de Status: Se o contato em questão costuma publicar atualizações no Status e você deixa de ter acesso a esses conteúdos, é provável que tenha sido bloqueado.

Como bloquear um contato no WhatsApp?

Bloquear um contato no WhatsApp é um processo simples e rápido, que garante sua privacidade e segurança ao limitar a comunicação indesejada. Este guia passo a passo irá ajudá-lo a entender como realizar o bloqueio de um contato no aplicativo, assegurando uma experiência de uso mais confortável e controlada.

1. Acesse a Conversa: Inicialmente, abra o WhatsApp e navegue até a conversa com o contato que deseja bloquear. Isso pode ser feito tanto na lista de conversas recentes quanto digitando o nome do contato na barra de pesquisa.

2. Abra o Perfil do Contato: Toque no nome do contato, localizado na parte superior da tela da conversa, para acessar as informações do perfil.

3. Opção de Bloqueio: Dentro do perfil do contato, desça até encontrar a opção “Bloquear”. Em alguns dispositivos, pode ser necessário tocar em um ícone de menu adicional (geralmente representado por três pontos verticais) para visualizar esta opção.

4. Confirme o Bloqueio: Ao selecionar “Bloquear”, o WhatsApp solicitará que você confirme sua decisão. Toque em “Bloquear Contato” para finalizar o processo. A partir desse momento, o contato bloqueado não poderá mais enviar mensagens, fazer chamadas ou visualizar suas atualizações de status.

Afinal, como confirmar o bloqueio?

Após seguir estes passos, você estará em posição de analisar e, potencialmente, confirmar se um contato o bloqueou no WhatsApp. É importante lembrar que a interpretação desses sinais pode variar de acordo com diferentes circunstâncias.

Em caso de dúvidas, uma conversa franca pode ser a melhor solução para esclarecer a situação e manter um relacionamento comunicativo saudável.

