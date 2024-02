Desde junho do ano anterior, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil passou por uma série de reformulações significativas. Uma das alterações mais notáveis foi a introdução de uma nova tabela categorizando os condutores em diferentes modalidades.

Estas mudanças geraram curiosidade e dúvidas entre os motoristas em relação à necessidade de atualização da CNH e a possibilidade de realizar novos testes.

CNH muda DE NOVO, libera novas categorias; você está habilitado Como fica a renovação

Novas categorias da CNH

A tabela atualizada apresenta 13 categorias de habilitação, identificadas por códigos como A1, B1, C1, e BE. Apesar da novidade, estas categorias:

Permanecem Inalteradas no Brasil: As categorias de habilitação no território brasileiro seguem as mesmas: A, B, C, D, e E, conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Adotam um Padrão Internacional: As novas categorias foram introduzidas para facilitar o reconhecimento dos documentos por autoridades de trânsito estrangeiras, não alterando a classificação no Brasil. Não Exigem Renovação: Não há necessidade de renovar a CNH ou se submeter a novos testes devido a essas atualizações.

Fique atento a estes detalhes

Para aqueles preocupados com a necessidade de passar pelo processo de habilitação novamente, é importante saber que as mudanças são direcionadas para a padronização internacional e não influenciam os procedimentos já conhecidos pelos condutores brasileiros.

A partir de junho de 2023, o Brasil adotou uma versão modernizada da CNH, que se alinha aos padrões internacionais e aumenta a segurança contra fraudes. A transição para este novo modelo ocorrerá de forma gradual, durante o processo natural de renovação ou emissão de uma nova via do documento.

Outras mudanças na CNH

Além das categorias, a nova CNH incorporou avanços importantes na segurança e no design do documento, incluindo:

Elementos Gráficos Antifraude : A inserção de gráficos complexos e tinta especial fluorescente que emite brilho no escuro.

: A inserção de gráficos complexos e tinta especial fluorescente que emite brilho no escuro. Apresentação Trilíngue : Inclusão de informações em português, inglês e espanhol.

: Inclusão de informações em português, inglês e espanhol. Hologramas e Segurança Ultravioleta: Adição de hologramas e elementos visíveis somente sob luz ultravioleta para prevenir falsificações.

Código MRZ

Uma inovação destacada é a implementação do código Machine Readable Zone (MRZ), semelhante aos passaportes, permitindo a leitura eletrônica e automática da CNH. Isso agiliza a fiscalização por parte de agentes de trânsito e autoridades, garantindo um processo mais eficiente e seguro.

Essas atualizações na CNH refletem o compromisso do Brasil em manter os padrões de segurança veicular alinhados com as práticas internacionais, ao mesmo tempo que simplifica a verificação e o reconhecimento de condutores brasileiros em âmbito global.

