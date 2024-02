No Brasil, a coincidência de nomes completos entre cidadãos, conhecida como homonímia, representa um desafio para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Quando o INSS identifica dois indivíduos com nomes idênticos e um deles vem a falecer, pode ocorrer a suspensão indevida do benefício do sobrevivente.

Este procedimento, embora adotado para prevenir fraudes, pode causar transtornos aos beneficiários legítimos.

COMUNICADO DE SUSPENSÃO do INSS em caso de falecimento para alguns registros de CPF | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Por que o INSS suspende os benefícios em alguns casos

O principal motivo é a prevenção de pagamentos indevidos após o falecimento de um segurado. Para evitar tais situações e garantir a correta administração dos recursos, o INSS adota essa medida cautelar.

Para resolver esses incidentes, os beneficiários afetados devem contatar o INSS pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. Caso necessário, será solicitada a apresentação de documentação comprobatória para esclarecer o equívoco e confirmar a identidade do reclamante.

O risco de cancelamento definitivo do benefício é mínimo, acontecendo apenas após uma análise detalhada. Essa investigação busca confirmar se os registros do falecido e do reclamante compartilham múltiplos dados idênticos, como CPF, nome dos pais, e data de nascimento. Apesar de raro, esse cenário é possível.

Como reativar o benefício?

A integração de dados do INSS com outras bases governamentais e registros de óbitos em hospitais, facilitada pelo compartilhamento de informações com secretarias estaduais de saúde, exemplifica o esforço do órgão em validar as informações e agilizar processos.

Essas precauções são essenciais para a manutenção da integridade do sistema previdenciário brasileiro, assegurando que os benefícios sejam atribuídos aos legítimos destinatários.

A reativação de benefícios suspensos por homonímia pode ser solicitada facilmente via Meu INSS. O processo inclui:

Acessar o sistema com as credenciais da plataforma Gov.br. Optar por “Novo pedido” e selecionar “Novo requerimento”. Escolher “Atualizações para manutenção do benefício” e depois “Reativar benefício”. Identificar o benefício a ser reativado, conferir os dados e seguir para “Avançar”. Preencher as informações necessárias e finalizar o pedido.

Este passo a passo demonstra o comprometimento do INSS em resolver problemas de homonímia, minimizando impactos negativos para os beneficiários. A agilidade e eficiência desse processo refletem o esforço contínuo do órgão em aprimorar seus serviços e garantir direitos.

Quanto é possível conseguir no consignado do INSS?

O valor que um beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode obter através de um empréstimo consignado depende de vários fatores, incluindo o tipo de benefício recebido, a margem consignável disponível e as políticas específicas do banco ou instituição financeira que oferece o empréstimo.

A margem consignável é a parcela da renda ou do benefício que pode ser comprometida com o pagamento das parcelas do empréstimo consignado.

A legislação brasileira define a margem consignável para empréstimos a beneficiários do INSS. Tradicionalmente, o limite é de 35% do valor do benefício, onde 30% podem ser destinados a empréstimos consignados e 5% para o uso com cartão de crédito consignado. Esses limites são estabelecidos para evitar o superendividamento dos beneficiários.

Tipo de Benefício: Nem todos os benefícios são elegíveis para empréstimos consignados. Benefícios temporários, como auxílio-doença, por exemplo, podem ter regras específicas ou restrições.

Nem todos os benefícios são elegíveis para empréstimos consignados. Benefícios temporários, como auxílio-doença, por exemplo, podem ter regras específicas ou restrições. Valor do Benefício: O valor máximo do empréstimo também varia de acordo com o valor mensal do benefício que o solicitante recebe. Quanto maior o benefício, maior pode ser o valor do empréstimo, respeitando-se a margem consignável.

O valor máximo do empréstimo também varia de acordo com o valor mensal do benefício que o solicitante recebe. Quanto maior o benefício, maior pode ser o valor do empréstimo, respeitando-se a margem consignável. Instituição Financeira: Bancos e instituições financeiras possuem suas próprias políticas de concessão de crédito, incluindo taxas de juros, prazos de pagamento e valores máximos emprestados, o que pode afetar o valor que você pode conseguir.

Para saber exatamente quanto é possível conseguir em um empréstimo consignado com base na sua situação atual, o ideal é consultar o INSS ou a instituição financeira com a qual deseja realizar o empréstimo. Eles poderão fornecer informações detalhadas com base no valor do seu benefício e na sua margem consignável disponível.

