O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o tão esperado cronograma de pagamentos para o mês de fevereiro, beneficiando aposentados e pensionistas em todo o país.

Com início previsto para o dia 23 de fevereiro, o processo de depósito beneficiará aproximadamente 39 milhões de pessoas, abrangendo 5.657.745 benefícios de natureza assistencial e 33.379.120 previdenciários. Esta distribuição, atualizada em janeiro, destaca a vastidão e complexidade do sistema de seguridade social brasileiro.

Dia 23 tem NOVA RODADA DE PIX do INSS para brasileiros com RG e CPF final 0 a 9 | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entenda a diferença dos pagamentos

O calendário de pagamento varia segundo o valor do benefício. Há uma separação entre os benefícios de até um salário mínimo e aqueles que superam esse valor. Para identificar a data de pagamento, o beneficiário deve verificar o último número antes do dígito verificador do seu cartão de benefício. Assim, se o número for 123456789-0, o último dígito a ser considerado será o 9.

Esta sistemática facilita o entendimento e a organização para os beneficiários, mantendo uma continuidade para os que já estão familiarizados com o processo.

Você pode gostar: Como realizar seu MAIOR sonho de infância? 3 signos vão descobrir AGORA

Consulta ao extrato do INSS

Os segurados têm à disposição o aplicativo e o site Meu INSS para consultar informações detalhadas sobre seus benefícios, incluindo:

Extrato de pagamento;

Próximos valores a serem recebidos;

Datas específicas de pagamento;

Agendamento e reagendamento de perícias médicas;

Outros serviços pertinentes à seguridade social.

Para acessar, é necessário utilizar a conta Gov.br, facilitando o acesso aos serviços digitais do governo federal tanto pelo app quanto pelo site.

Cronograma de pagamento de fevereiro

Abaixo, estão detalhadas as datas de pagamento para fevereiro, organizadas pelo valor do benefício recebido:

Para benefícios de até 1 salário mínimo:

Final 1: 23 de fevereiro;

Final 2: 26 de fevereiro;

Final 3: 27 de fevereiro;

Final 4: 28 de fevereiro;

Final 5: 29 de fevereiro;

Final 6: 1 de março;

Final 7: 4 de março;

Final 8: 5 de março;

Final 9: 6 de março;

Final 0: 7 de março.

Para benefícios acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1 de março;

Finais 2 e 7: 4 de março;

Finais 3 e 8: 5 de março;

Finais 4 e 9: 6 de março;

Finais 5 e 0: 7 de março.

Este cronograma reflete o compromisso do INSS em manter seus beneficiários informados e organizados, garantindo que todos os aposentados e pensionistas recebam seus benefícios de forma eficiente e pontual.

Você pode gostar: O que é Cadastro Reserva em concurso público e como funciona?

Qual o valor máximo do consignado do INSS para 01 salário mínimo?

O valor máximo que um beneficiário do INSS pode obter por meio de um empréstimo consignado é determinado pela margem consignável, que é a parcela máxima do benefício que pode ser comprometida com o pagamento da parcela do empréstimo.

Tradicionalmente, a margem consignável total é de 35% do valor do benefício: 30% destinados a empréstimos consignados e 5% para o uso exclusivo com cartão de crédito consignado.

Para calcular o valor máximo do empréstimo consignado para um beneficiário que recebe 1 salário mínimo, é necessário conhecer o valor do salário mínimo vigente. Vamos supor que o salário mínimo seja R$ 1.212,00 (valor referente a 2022 para fins de exemplo, já que meu último treinamento foi até abril de 2023 e o valor atual do salário mínimo pode ser diferente).

Com base em um salário mínimo de R$ 1.212,00, o valor máximo que um beneficiário do INSS pode comprometer para um empréstimo consignado é de aproximadamente R$ 363,60. Este cálculo é baseado na margem consignável de 30% destinada a empréstimos consignados. É importante lembrar que o valor real do salário mínimo pode variar, e este cálculo deve ser ajustado de acordo com o valor vigente.

Você pode gostar: Concurso INSS 2024: centenas de vagas e mais informações