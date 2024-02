Seu CPF premiado na lista do BB para receber R$ 777,01, R$ 845,00 e mais? Consulte

O abono salarial representa uma fonte de renda adicional vital para os trabalhadores brasileiros, oferecendo um apoio financeiro significativo. Em 2024, o Banco do Brasil anuncia sua participação no cronograma unificado de pagamento desse benefício, definindo as datas conforme o mês de nascimento dos beneficiários.

Passo a passo para receber o abono salarial

Antes de mais nada, os trabalhadores devem verificar o valor aprovado para o saque do abono salarial de 2024. Este procedimento é simplificado e acessível através da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br, necessitando apenas do CPF e senha pessoal para acesso.

Essa consulta online possibilita a verificação dos valores disponíveis para saque, bem como as datas e instituições bancárias responsáveis pelo pagamento.

Calendário de pagamentos 2024

O cronograma de pagamentos abrange tanto empregados do setor privado quanto servidores públicos, organizado por mês de nascimento:

Pagamento do PIS

Janeiro a Dezembro: Pagamentos programados de 15 de fevereiro a 15 de agosto de 2024.

Pagamento do PASEP

Inscrições de final 0 a 9: Pagamentos agendados de 15 de fevereiro a 15 de agosto de 2024.

Valores do abono salarial e elegibilidade

Em 2024, os montantes do abono salarial variam conforme os meses trabalhados em 2022, com pagamentos efetuados pela Caixa Econômica Federal (PIS) e pelo Banco do Brasil (PASEP). Os valores oscilam entre R$ 118 e R$ 1.412, dependendo da duração do emprego no ano base.

Para ser elegível ao saque do abono salarial em 2024, os trabalhadores devem cumprir certos requisitos definidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego:

Inscrição no PIS/PASEP por no mínimo cinco anos;

Atuação com registro em carteira por pelo menos 30 dias no ano base;

Remuneração de até dois salários mínimos durante o período trabalhado;

Informações trabalhistas corretamente reportadas na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Cumprindo essas condições, os trabalhadores asseguram seu direito ao benefício, independentemente do tempo trabalhado no ano de referência, desde que tenham, no mínimo, cinco anos de contribuição ao PIS/PASEP.

Este panorama do abono salarial em 2024 destaca a importância desse benefício como suporte financeiro aos trabalhadores brasileiros, além de orientar sobre os procedimentos para consulta e saque dos valores devidos.

É possível fazer consignado do abono salarial?

Não é possível fazer empréstimo consignado com base no abono salarial. O empréstimo consignado é um tipo de crédito onde as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento do contratante ou do seu benefício previdenciário, como aposentadorias e pensões do INSS.

O abono salarial, por sua vez, é um benefício de natureza distinta, concedido anualmente aos trabalhadores que atendem a determinados critérios estabelecidos pela legislação, como estar cadastrado no PIS/PASEP por pelo menos cinco anos, ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano-base e ter recebido até dois salários mínimos em média por mês.

Dado que o abono salarial é pago em parcela única anual e não se caracteriza como um rendimento mensal fixo ou um benefício previdenciário contínuo, ele não se enquadra nas modalidades de renda aceitáveis para a contratação de um empréstimo consignado.

O objetivo do empréstimo consignado é oferecer uma opção de crédito com juros mais baixos, tendo como garantia a renda constante do contratante, o que não se aplica ao abono salarial por sua natureza e forma de pagamento.

Portanto, para quem está interessado em obter um empréstimo e considera utilizar o abono salarial como fonte de pagamento, é recomendável explorar outras formas de crédito que não dependam de desconto direto em folha ou em benefícios previdenciários.

