Anvisa emite ALERTA para mulheres que usam itens populares de beleza

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), atenta à segurança dos consumidores brasileiros, emitiu um alerta significativo sobre o uso de colas não regulamentadas para fixação de acessórios estéticos, como cílios postiços e unhas artificiais.

Este comunicado surge em resposta a múltiplos relatos de reações alérgicas, irritações e danos potencialmente permanentes aos olhos, iluminando a importância da escolha consciente dos produtos cosméticos.

A Anvisa emite um alerta crucial para usuárias de cílios postiços e unhas artificiais sobre os perigos de usar colas não regulamentadas. (Foto divulgação)

Entenda o papel da Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desempenha um papel crucial na proteção da saúde pública no Brasil, regulando a produção e comercialização de alimentos, cosméticos, medicamentos, produtos médicos, saneantes, entre outros.

Como órgão regulador, a Anvisa estabelece normas e padrões que garantem a segurança, eficácia e qualidade desses produtos, além de monitorar possíveis riscos à saúde que possam surgir no mercado.

Ao avaliar rigorosamente a liberação de novos produtos e serviços, conduzir inspeções sanitárias e promover ações de educação e conscientização, a Anvisa visa assegurar que os direitos dos consumidores à saúde e bem-estar sejam preservados, atuando como um escudo protetor que defende a população de ameaças potenciais à saúde.

Veja mais sobre: Arroz proibido pela Anvisa após contaminação confirmada

Anvisa emite ALERTA para mulheres

Produtos como Adesivo Instantâneo 793-TekBond, Cola Instantânea Super Bonder, e Adesivo Instantâneo em Gel Three Bonde Super Gel foram especificamente mencionados nos alertas da Anvisa.

Estas colas, originalmente projetadas para uso em materiais de construção ou reparos domésticos, estão sendo indevidamente utilizadas em procedimentos estéticos, apresentando riscos significativos à saúde dos consumidores.

O uso dessas colas instantâneas para fins estéticos pode levar a reações alérgicas graves, irritação ocular intensa, e em casos extremos, danos permanentes à visão.

A Anvisa enfatiza a importância de evitar completamente o uso desses produtos para fixação de unhas postiças e aplicação de cílios postiços, alertando sobre os perigos de comprometer a saúde por produtos não destinados ao uso cosmético.

Recomendações da Anvisa para Consumidores e Profissionais

Suspensão Imediata do Uso : É crucial interromper o uso de colas instantâneas não regulamentadas para qualquer procedimento estético.

: É crucial interromper o uso de colas instantâneas não regulamentadas para qualquer procedimento estético. Escolha Produtos Regulamentados : Opte por produtos devidamente aprovados e regulamentados pela Anvisa, garantindo a segurança e a saúde.

: Opte por produtos devidamente aprovados e regulamentados pela Anvisa, garantindo a segurança e a saúde. Educação e Conscientização : Tanto profissionais de beleza quanto consumidores devem estar cientes dos riscos associados ao uso desses produtos e priorizar alternativas seguras.

: Tanto profissionais de beleza quanto consumidores devem estar cientes dos riscos associados ao uso desses produtos e priorizar alternativas seguras. Verificação de Produtos: Antes de utilizar qualquer produto cosmético, verifique seu rótulo para confirmar se está regulamentado pela Anvisa, procurando pelo número de processo iniciado por “25351”.

Como Verificar a Regulação de Produtos Cosméticos

A Anvisa disponibiliza um portal de consultas online onde consumidores e profissionais podem verificar se um produto cosmético está devidamente regulamentado. Basta acessar o site da Anvisa e buscar pela categoria “Cosméticos” usando o número de processo disponível no rótulo do produto.

É essencial que eventos adversos sejam notificados à Anvisa, permitindo que a agência tome as medidas necessárias para proteger a saúde pública. Notificações podem ser feitas por cidadãos através do e-Notivisa ou pelo Limesurvey, e por profissionais da saúde e empresas após realização de cadastro no Notivisa.

Este alerta da Anvisa reforça a necessidade de uma escolha consciente e informada no uso de produtos cosméticos. Priorizar a segurança e a saúde, optando por produtos regulamentados, é fundamental para evitar riscos desnecessários. Informe-se, proteja-se e, em caso de dúvida, sempre consulte um profissional de saúde qualificado.

Você também pode gostar de: Anvisa encontra 200 toneladas de carne “podre” e realiza interdição