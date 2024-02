FESTA para clientes CAIXA com CPF final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: recebem de R$ 100 a quase R$ 300

A caderneta de poupança é um dos investimentos de renda fixa mais tradicionais e populares entre os brasileiros, sendo uma alternativa oferecida por várias instituições financeiras, incluindo a CAIXA.

Este investimento se mantém padronizado nacionalmente, servindo historicamente como um meio para a população economizar e obter rendimentos, além de contribuir para o financiamento do setor imobiliário no país.

Conheça os benefícios da poupança

Uma das principais vantagens da poupança é a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos, combinada com a alta liquidez, permitindo o resgate dos valores investidos a qualquer momento. Essas características fazem dela uma opção segura e acessível para os investidores.

O rendimento da poupança é atrelado à taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Quando a Selic supera 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR). Caso a Selic esteja abaixo de 8,5%, o rendimento cai para 70% da Selic mais a TR. A TR, um índice definido diariamente pelo Banco Central, influencia diretamente no rendimento da poupança, que varia conforme as oscilações na Selic e na própria TR.

Importante notar que os rendimentos da poupança são creditados mensalmente, no aniversário do depósito. Assim, para otimizar os ganhos, recomenda-se realizar depósitos antes do fim do mês.

Qual o rendimento atual da poupança?

Atualmente, o rendimento da poupança na CAIXA acompanha a taxa Selic, situada em um patamar considerado baixo (11,25%), o que reflete diretamente nos ganhos da poupança. Com a TR em níveis mínimos, o rendimento total da poupança é modesto, especialmente quando comparado a outras opções de investimento no mercado.

Ao avaliar a poupança frente a outras opções, é crucial considerar alternativas com rentabilidades potencialmente superiores, mantendo um perfil de risco similar. Investimentos em renda fixa, como CDBs e títulos do Tesouro Direto, frequentemente oferecem melhores retornos.

Além disso, fundos de investimento, incluindo fundos DI, de renda fixa e multimercado, representam opções diversificadas, cuja escolha deve alinhar-se aos objetivos e perfil do investidor.

Em suma, enquanto a caderneta de poupança continua a ser um investimento fundamental no portfólio dos brasileiros devido à sua segurança e simplicidade, é essencial explorar e comparar as diversas opções disponíveis no mercado financeiro para maximizar os rendimentos de acordo com cada perfil de risco e objetivo financeiro.

Vale a pena investir em criptomoedas?

Investir em criptomoedas tornou-se uma opção popular para muitos investidores, dada a ascensão meteórica de ativos como o Bitcoin e o Ethereum nos últimos anos. No entanto, como em qualquer investimento, há vantagens e desvantagens a considerar. Este guia abrangente explora os aspectos cruciais do investimento em criptomoedas, ajudando você a tomar uma decisão informada.

O principal atrativo das criptomoedas é o potencial de alto retorno sobre o investimento. Diversas criptomoedas têm experimentado valorizações expressivas, gerando lucros significativos para investidores que entraram no mercado no momento certo. Histórias de pessoas que se tornaram milionárias da noite para o dia não são incomuns no universo das criptomoedas.

Um dos principais diferenciais das criptomoedas é a sua natureza descentralizada. Diferentemente das moedas tradicionais, que são controladas por instituições governamentais, as criptomoedas operam em uma rede distribuída, oferecendo maior transparência e reduzindo a possibilidade de manipulação por uma única entidade.

O mercado de criptomoedas oferece alta liquidez, permitindo que investidores comprem e vendam seus ativos rapidamente. A presença de várias plataformas de negociação e a crescente aceitação das criptomoedas como forma de pagamento contribuem para essa liquidez.

Para investidores dispostos a tolerar o risco, as criptomoedas representam uma oportunidade de investimento inovadora e com potencial de crescimento. Contudo, para aqueles com aversão ao risco, pode ser prudente limitar a exposição a esse tipo de ativo ou mesmo buscar alternativas mais tradicionais e estáveis.

