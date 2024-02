Fevereiro recheado de benefícios; valores extra; brasileiros e FESTA

À medida que o mês de fevereiro se desdobra, mais de 21 milhões de famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza têm motivos para celebrar.

A Caixa Econômica Federal dá início a mais uma etapa de pagamentos do Bolsa Família, o maior programa de benefício social do país, desenhado para apoiar aqueles que mais precisam.

Fevereiro, portanto, emerge como um mês de significativa assistência financeira para milhões de brasileiros, trazendo não apenas benefícios monetários, mas também a esperança de dias melhores.

Os Benefícios de Fevereiro

Este mês, os beneficiários do Bolsa Família podem esperar não apenas o repasse mínimo garantido de R$ 600, mas também a possibilidade de valores adicionais que prometem aliviar ainda mais o orçamento familiar. Entre esses adicionais, estão:

Benefício Primeira Infância (BPI): Um acréscimo de R$ 150 destinado a cada criança de 0 a 6 anos no lar, reconhecendo a importância do desenvolvimento infantil.

Benefício Variável Familiar (BVF): Um adicional de R$ 50 por gestante ou crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, assegurando suporte durante fases cruciais de crescimento.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Um extra de R$ 50 para cada bebê de até sete meses, visando nutrir o começo de vida dos mais novos.

Em paralelo, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anuncia o pagamento do Auxílio Gás Nacional para cerca de 5 milhões de famílias.

Este benefício, correspondente a 100% do preço médio do botijão de gás de 13 quilos, conforme apurado pela ANP, representa um alívio significativo nas despesas domésticas, especialmente em momentos de aperto econômico.

Elegibilidade e Participação

Para se qualificar ao Bolsa Família, as famílias devem apresentar uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa. A adesão ao programa requer uma inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), além do cumprimento de determinadas condicionalidades, como a vacinação em dia dos membros da família e a frequência escolar dos filhos.

O calendário de fevereiro para o Bolsa Família segue um cronograma organizado conforme o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), garantindo que os pagamentos sejam distribuídos de maneira eficiente ao longo do mês.

Desde o dia 16 até o final do mês, famílias por todo o país estarão recebendo esse apoio essencial. Veja o calendário:

NIS com final 1: 16 de fevereiro

16 de fevereiro NIS com final 2: 19 de fevereiro

19 de fevereiro NIS com final 3: 20 de fevereiro

20 de fevereiro NIS com final 4: 21 de fevereiro

21 de fevereiro NIS com final 5: 22 de fevereiro

22 de fevereiro NIS com final 6: 23 de fevereiro

23 de fevereiro NIS com final 7: 26 de fevereiro

26 de fevereiro NIS com final 8: 27 de fevereiro

27 de fevereiro NIS com final 9: 28 de fevereiro

28 de fevereiro NIS com final 0: 29 de fevereiro

