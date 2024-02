PRESENTÃO do BB conferido HOJE (14/02): seu CPF convocado para receber mais de R$ 998,74?

Investir em ações que distribuem dividendos é uma estratégia cada vez mais adotada por investidores à procura de renda passiva. Dentro desse contexto, a BB Seguridade, segmento de seguros do Banco do Brasil, sobressai como uma opção atraente. Neste artigo, discutiremos como os dividendos da BB Seguridade podem gerar uma renda para os investidores, além de examinar as vantagens e os riscos envolvidos nesse tipo de investimento.

Investimento para renda com dividendos da BB seguridade

Recentemente, a BB Seguridade anunciou a distribuição de R$ 2,46 bilhões em dividendos, resultado de um lucro líquido de R$ 2,05 bilhões no último trimestre de 2023. Esse movimento atraiu a atenção de investidores interessados na obtenção de uma renda mensal por meio dos proventos distribuídos pela empresa.

Segundo análise de Hugo Queiroz, sócio da L4 Capital, para obter uma renda mensal de R$ 1.000 em dividendos da BB Seguridade, seria necessário um investimento que, ao longo do tempo, alcançasse o montante de R$ 150 mil. Isso equivaleria a uma renda anual de R$ 12 mil.

Para atingir esse patrimônio, o investidor precisaria de uma estratégia de investimento consistente. Com um aporte mensal de R$ 300 e reinvestindo os dividendos recebidos, seria possível alcançar o objetivo em aproximadamente 13 anos.

Caso opte por gastar os dividendos e continuar com os aportes mensais de R$ 300, o tempo necessário estender-se-ia para cerca de 17 anos.

Ampliando a renda com dividendos

Para metas de renda mensal mais elevadas, como R$ 3.000 ou R$ 5.000, os patrimônios necessários seriam, respectivamente, de R$ 450.000 e R$ 750.000. O tempo de investimento estimado para alcançar uma renda de R$ 3.000 mensais seria de 18 anos, enquanto para R$ 5.000 mensais, seriam necessários cerca de 21 anos, sempre reinvestindo os proventos.

Ganhos com investimentos iniciais

Para aqueles que dispõem de montantes iniciais maiores para investir na BB Seguridade, é possível projetar os dividendos a serem recebidos. Um investimento inicial de R$ 1.000 compraria cerca de 29 ações, gerando dividendos de R$ 36,47. Investindo R$ 5.000, seriam adquiridas aproximadamente 145 ações, resultando em dividendos de R$ 182,33. Com R$ 10.000 investidos, seria possível obter 289 ações e receber R$ 364,66 em dividendos.

Vantagens e riscos do investimento na BB seguridade

A BB Seguridade apresenta vantagens competitivas, como a distribuição de seus produtos através das agências e plataformas do Banco do Brasil e sua forte atuação nos setores agro e de previdência. Contudo, é crucial que os investidores estejam cientes dos riscos, como o impacto da queda dos juros sobre os resultados financeiros e os riscos climáticos que afetam o setor agro, podendo aumentar a sinistralidade e a inadimplência.

A empresa adota uma política de payout, que define a proporção do lucro líquido destinada ao pagamento de dividendos. Para 2024, espera-se que a BB Seguridade mantenha seu payout entre 70% e 90%, consolidando sua posição como uma das ações preferidas por quem busca renda passiva por meio de dividendos.

