6 vantagens e 1 segredo que clientes do Nubank podem aproveitar

Quem tem o cartão Nubank em mãos, possui muito mais do que uma ferramenta para pagamentos e compras online. O famoso cartão roxinho esconde uma série de vantagens e benefícios que vão muito além das funcionalidades básicas conhecidas pela maioria.

Vamos mergulhar nas seis vantagens principais que você, como cliente do Nubank, deve começar a aproveitar agora mesmo, além de um segredo especial que poucos conhecem.

6 vantagens e 1 segredo para clientes do Nubank

Parcelamento Facilitado no iFood

Imagine poder dividir aquele jantar especial ou o lanche da madrugada em até 24 vezes! Com o Nubank, isso é possível graças ao NuPay no iFood. Basta escolher essa forma de pagamento e selecionar a opção de crédito estendido. Mas atenção: essa comodidade vem com juros.

Segurança com Cartão Virtual

Compras online nunca foram tão seguras. O Nubank permite a criação de cartões virtuais, temporários ou permanentes, que podem ser usados em compras na internet, oferecendo uma camada extra de segurança. Compatíveis com as principais carteiras digitais, eles são a solução ideal para quem valoriza privacidade e segurança.

Cashback no Shopping do Nu

Suas compras podem valer mais! Ao usar o Shopping do Nu, uma porção do seu dinheiro retorna para você como cashback. O percentual de retorno varia, mas a certeza de economia é constante. Para usufruir, inicie suas compras diretamente pelo app do Nubank.

Vantagens Mastercard Surpreenda

Ser cliente Nubank com cartão Mastercard abre um leque de possibilidades com o programa Mastercard Surpreenda. Cada compra acumula pontos que podem ser trocados por ofertas incríveis e descontos em estabelecimentos parceiros. Uma ótima maneira de fazer seu dinheiro render mais.

Proteção de Preço e Compra

A bandeira Mastercard não só oferece vantagens em programas de pontos. Com o Seguro Proteção de Preço e o Seguro Proteção de Compras, seus investimentos estão seguros. Encontrou o produto por um preço menor após a compra? Solicite o reembolso da diferença. Comprou e se arrependeu devido a um defeito ou roubo? Está coberto também.

Nubank Rewards: Pontos que Não Expiram

O programa de benefícios Nubank Rewards permite que cada real gasto transforme-se em pontos que nunca expiram. Eles podem ser usados para abater valores na fatura ou serem trocados por milhas e produtos em empresas parceiras. Uma assinatura com custo acessível que se paga com os benefícios que oferece.

O Segredo: Maximizando Seus Benefícios

Agora, o segredo que pode transformar sua experiência com o Nubank: a combinação inteligente de benefícios. Utilize o cartão virtual para compras online e ative o cashback no Shopping do Nu. Paralelamente, acumule pontos no Mastercard Surpreenda para multiplicar suas vantagens. E lembre-se, com o Nubank Rewards, até os gastos do dia a dia podem se transformar em pontos para abater na fatura.

Ter o cartão Nubank vai muito além de ter um meio de pagamento conveniente. É ter um aliado para economizar, proteger suas compras e maximizar benefícios de uma maneira que apenas os clientes do roxinho podem desfrutar. Explore todas essas vantagens e faça com que cada compra conte a seu favor.

