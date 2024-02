Como o “Modo Avião” pode salvar sua vida?

Você já se perguntou por que os comissários de voo insistem tanto para que ativemos o modo avião em nossos dispositivos eletrônicos durante o voo?

A resposta, apesar de simples, carrega uma importância monumental para a segurança a bordo. Hoje, vamos desvendar esse mistério e mostrar como um gesto tão simples pode ser vital.

Quando ativamos o modo avião, essencialmente estamos desabilitando as transmissões de rádio do dispositivo. ( Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Entenda a Importância do Modo Avião

Em pleno século XXI, onde a tecnologia é uma extensão de nossos corpos, parece quase um contrassenso desligar-se do mundo, mesmo que por algumas horas. No entanto, essa desconexão temporária é crucial.

Os dispositivos eletrônicos modernos, especialmente os smartphones, operam através de ondas eletromagnéticas que, embora invisíveis, podem interferir negativamente nos sistemas de navegação e comunicação das aeronaves.

Quando ativamos o modo avião, essencialmente estamos desabilitando as transmissões de rádio do dispositivo. Isso inclui dados móveis, Wi-Fi, Bluetooth, entre outros. Jorge Henrique Bidinotto, um renomado professor da Universidade de São Paulo, destaca que, embora raras, as chances de interferência nos instrumentos de navegação ainda existem. A precaução, portanto, não é infundada.

Mais do Que Segurança: Economia de Bateria

Além de ser uma importante medida de segurança, o modo avião também ajuda na economia de bateria. Sem a constante busca por sinais, o dispositivo consome muito menos energia, permitindo que você chegue ao seu destino com carga suficiente para registrar os primeiros momentos ou entrar em contato com seus entes queridos.

Alternativas para a rede móvel

Curiosamente, o avanço tecnológico nos trouxe uma flexibilidade que muitos passageiros ainda desconhecem. Mesmo com o modo avião ativado, é possível, em muitos dispositivos modernos, reativar o Wi-Fi e o Bluetooth.

Isso significa que, mesmo seguindo as normas de segurança e desabilitando as transmissões que podem interferir nos sistemas de navegação e comunicação da aeronave, os passageiros não estão completamente isolados do mundo exterior.

As companhias aéreas, cientes desta possibilidade, têm adaptado suas políticas e serviços a bordo para permitir o uso seguro dessas funcionalidades, proporcionando entretenimento e conectividade aos seus passageiros durante o voo.

Normas e Conformidade das Companhias Aéreas

As companhias aéreas brasileiras, como Gol, Azul e Latam, seguem rigorosamente as diretrizes das autoridades de aviação, como Anatel e Anac. Essas políticas não são arbitrárias, mas sim medidas de precaução para garantir a segurança de todos a bordo.

Apesar de não ser perceptível, o simples ato de ativar o modo avião é uma contribuição significativa para a segurança coletiva. Ao escolher viajar conectado apenas ao momento, sem distrações externas, contribuímos para um voo mais seguro para nós e para todos ao nosso redor.

No final das contas, ativar o modo avião é mais do que uma regra; é um ato de responsabilidade e cuidado. Próxima vez que você embarcar, lembre-se de que este pequeno gesto não apenas preserva a integridade dos sistemas de navegação da aeronave, mas também pode salvar vidas. Voe seguro, voe consciente.

