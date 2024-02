Para maximizar os benefícios recebidos pelo Bolsa Família, beneficiários devem estar atentos às regras do programa. A chave para assegurar o recebimento integral das quantias devidas passa pela atualização constante dos dados cadastrais.

Pagamento maior de R$ 709,00 em fevereiro; como desbloquear na Caixa | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Isso porque o governo utiliza as informações registradas no Cadastro Único para Famílias de Baixa Renda (CadÚnico) para determinar o valor dos repasses, que variam conforme a composição familiar e outros critérios estabelecidos.

A manutenção de dados atualizados no CadÚnico é essencial. Ela não apenas assegura o acesso aos benefícios do programa, mas também garante que as famílias recebam os valores adicionais aos quais têm direito. O processo de inscrição ou atualização das informações pode ser feito nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) espalhados pelo país.

Como receber os valores turbinados?

Em fevereiro, por exemplo, as famílias com cinco membros são elegíveis para receber um total de R$ 710. Este valor é calculado somando-se R$ 142 do Benefício de Renda de Cidadania para cada pessoa, independentemente da idade.

O programa estipula uma parcela mínima de R$ 600, acrescida de valores individuais e benefícios adicionais que podem chegar a R$ 50 e R$ 150, conforme os critérios específicos de elegibilidade.

Estrutura de pagamentos do Bolsa Família

O Bolsa Família busca garantir uma distribuição de renda mais equitativa, especialmente entre famílias numerosas, por meio do Benefício de Renda de Cidadania. Os pagamentos são estruturados da seguinte forma, variando de acordo com o número de integrantes da família:

Famílias com até 4 pessoas: recebem R$ 600;

recebem R$ 600; Famílias com 5 pessoas: têm direito a R$ 710;

têm direito a R$ 710; Famílias com 6 pessoas: são contempladas com R$ 852;

são contempladas com R$ 852; Famílias com 7 pessoas: recebem R$ 994;

recebem R$ 994; Famílias com 8 pessoas: são beneficiadas com R$ 1.136;

são beneficiadas com R$ 1.136; Famílias com 9 pessoas: obtêm R$ 1.278;

obtêm R$ 1.278; Famílias com 10 pessoas: ganham R$ 1.420.

Manter os dados cadastrais atualizados no CadÚnico é fundamental para as famílias que buscam aproveitar integralmente os benefícios do Bolsa Família. Essa prática assegura o acesso a todos os valores adicionais e reforça o compromisso do governo com a assistência às famílias de baixa renda.

Através da estrutura de pagamentos do programa, é possível observar o esforço em promover uma distribuição de renda mais justa, especialmente para as famílias maiores.

Portanto, a atenção aos critérios de elegibilidade e a manutenção de informações atualizadas são ações indispensáveis para o recebimento completo dos benefícios disponibilizados pelo Bolsa Família.

