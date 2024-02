Aprenda a fazer a internet chegar em todos os cômodos da casa

A tecnologia Wi-Fi, apesar de ser extremamente popular e conveniente, apresenta seus desafios, especialmente quando se trata de cobrir todos os espaços de uma residência. Diferentemente das conexões cabeadas, as redes Wi-Fi podem sofrer com lentidão e dificuldades em alcançar certas áreas da casa.

Uma etapa crucial para lidar com essas limitações é realizar um teste de velocidade da internet, acessando qualquer website especializado, para entender o desempenho atual de sua conexão.

Navegar na internet com velocidade e estabilidade é essencial no mundo conectado de hoje. No entanto, muitas vezes nos deparamos com o desafio de garantir uma boa cobertura Wi-Fi em todos os cômodos da casa. (Foto divulgação)

Avaliando e Otimizando Sua Conexão de Internet

Após verificar a velocidade da sua internet, e caso perceba que os resultados não são satisfatórios, pode ser necessário reconsiderar seu plano atual de internet, ponderando a mudança para uma conexão de fibra óptica, por exemplo.

Além disso, a posição do seu roteador Wi-Fi pode desempenhar um papel significativo na distribuição do sinal pela casa. Posicioná-lo em um local central, elevado e livre de obstruções pode melhorar consideravelmente a qualidade da conexão.

É igualmente importante manter o roteador distante de aparelhos que possam causar interferência no sinal, tais como micro-ondas, telefones sem fio e intercomunicadores.

Realize um teste de velocidade

Realizar um teste de velocidade da internet é uma maneira simples e eficaz de entender a performance da sua conexão. Aqui está um guia passo a passo sobre como fazer isso corretamente:

1. Escolha o Momento Certo para o Teste

Para obter resultados precisos, realize o teste em um momento em que a rede não esteja sendo utilizada intensivamente por outros dispositivos. Isso inclui downloads em andamento, streaming de vídeos ou jogos online. A utilização simultânea da internet por múltiplos dispositivos pode afetar significativamente a velocidade medida.

2. Selecione um Site de Teste Confiável

Existem diversos sites gratuitos e confiáveis para testar a velocidade da internet, como Speedtest.net, Fast.com (oferecido pela Netflix), e outros fornecidos por provedores de serviços de internet locais. Escolha um que pareça mais confiável ou experimente alguns diferentes para comparar os resultados.

3. Prepare Seu Dispositivo para o Teste

Feche quaisquer aplicativos ou programas que estejam rodando em segundo plano e que possam usar a internet, como clientes de e-mail, atualizações de software ou aplicativos de mídia social. Isso garante que a largura de banda medida esteja sendo dedicada exclusivamente ao teste.

4. Conecte-se Diretamente ao Modem ou Roteador

Para um teste mais preciso, especialmente se você suspeita que o Wi-Fi possa ser o ponto de lentidão, conecte seu computador diretamente ao modem ou roteador usando um cabo Ethernet. Isso elimina as variáveis introduzidas pelo Wi-Fi, como interferências e distância.

5. Inicie o Teste

Com o site de teste aberto, procure pelo botão de iniciar o teste, que geralmente está bem visível na página principal. Clique neste botão e aguarde enquanto o teste é realizado. Ele geralmente leva de alguns segundos a um minuto, medindo tanto a velocidade de download quanto de upload, além da latência da sua conexão.

6. Avalie os Resultados

Após a conclusão do teste, o site exibirá os resultados, incluindo:

Velocidade de Download: indica quão rápido você pode baixar dados da internet para o seu dispositivo.

indica quão rápido você pode baixar dados da internet para o seu dispositivo. Velocidade de Upload: mostra quão rápido você pode enviar dados do seu dispositivo para a internet.

Ping (Latência): o tempo que leva para os dados viajarem de um ponto a outro na internet.

7. Repita o Teste se Necessário

Para garantir a precisão, considere realizar o teste várias vezes, em diferentes momentos do dia. Isso pode ajudar a identificar se há flutuações na velocidade da internet em horários de pico de uso.

8. Compare com o Plano Contratado

Por fim, compare os resultados obtidos com as especificações do plano de internet que você contratou com seu provedor. Se os números estiverem significativamente abaixo do esperado, pode ser hora de entrar em contato com o suporte técnico para investigar possíveis problemas.

Seguindo esses passos, você terá uma boa noção da velocidade da sua conexão à internet, permitindo tomar decisões informadas sobre seu uso ou possíveis upgrades de plano ou equipamento.

Ampliando a Cobertura com Tecnologia Avançada

Para aqueles enfrentando problemas com áreas de sombra, onde o Wi-Fi mal chega, a instalação de um repetidor Wi-Fi ou um sistema de roteadores mesh pode ser a solução ideal. Estes dispositivos funcionam ampliando o sinal do Wi-Fi para que este alcance todos os cômodos da casa de maneira eficaz.

Enquanto os repetidores captam e retransmitem o sinal para áreas próximas, os sistemas mesh criam uma rede mais integrada, permitindo conexões mais estáveis e consistentes. Além disso, para uma solução ainda mais abrangente, pode-se optar pelo uso de kits CPL, que utilizam a rede elétrica para transmitir o sinal de internet, conectando diferentes dispositivos pela casa sem a necessidade de fiação adicional.

Essa tecnologia permite que a internet chegue com qualidade a qualquer ponto da residência, tornando a experiência online mais prazerosa e eficiente.

