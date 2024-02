Aprenda a destravar bônus de R$ 100 no CadÚnico em fevereiro

Neste mês de fevereiro, uma excelente notícia chega para as famílias em situação de extrema pobreza na cidade de Serra, Espírito Santo: o início da distribuição do Vale Gás Capixaba. Esta iniciativa, liderada pela Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), promete beneficiar mais de 800 famílias, oferecendo-lhes um auxílio financeiro de R$ 100 a cada dois meses.

Este apoio é destinado exclusivamente para a compra de gás de cozinha, um alívio significativo no orçamento doméstico.

Famílias capixabas recebem apoio extra para a compra de gás de cozinha através do Vale Gás Capixaba. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Bônus de R$ 100 no CadÚnico em fevereiro

Para ser elegível a este benefício adicional, é necessário que o responsável pela família cumpra alguns critérios específicos:

Ser morador do Estado do Espírito Santo.

do Estado do Espírito Santo. Estar devidamente cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) , com informações atualizadas nos últimos 24 meses.

, com informações atualizadas nos últimos 24 meses. Ser beneficiário ativo do Programa Bolsa Família.

Ter uma renda familiar per capita igual ou inferior a R$ 218.

Possuir pelo menos uma criança com menos de 6 anos de idade na composição familiar.

Importante ressaltar que o Vale Gás Capixaba não é cumulativo com o Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, garantindo que os esforços de assistência sejam distribuídos de maneira justa e eficaz entre as famílias necessitadas.

A verificação da elegibilidade para o Vale Gás Capixaba pode ser realizada de forma simples e direta. As famílias interessadas devem se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo ou acessar o site da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social.

No portal, é possível encontrar informações detalhadas, acessando o menu “Serviços e benefícios ao cidadão” e seguindo para a lista em “Vale Gás Capixaba”. A consulta pode ser feita inserindo o número do NIS, facilitando o processo de verificação.

Distinção entre o Vale Gás Capixaba e o Auxílio Gás Nacional

Embora ambos os programas visem oferecer suporte às famílias para a compra de gás de cozinha, é crucial entender suas diferenças. O Vale Gás Capixaba, específico para o estado do Espírito Santo, distribui os cartões de benefício em agências bancárias, seguindo a ordem do NIS.

Já o Auxílio Gás Nacional segue um calendário de pagamentos nos últimos dez dias úteis de cada mês, alcançando beneficiários em todo o país.

Mantido pela atual gestão governamental, o Auxílio Gás 2024 segue como uma medida popular de apoio. Para consultar o benefício, os interessados podem utilizar o aplicativo do Bolsa Família ou o Caixa Tem, utilizando o número do CPF para acesso.

Os pagamentos continuam a ser realizados conforme o final do NIS dos beneficiários, garantindo que o auxílio chegue a quem mais precisa.

Este período de fevereiro marca não apenas uma continuidade no compromisso com a assistência social, mas também reforça a importância de iniciativas estaduais como o Vale Gás Capixaba. Juntos, esses programas simbolizam um esforço contínuo para garantir o bem-estar e a segurança das famílias brasileiras mais vulneráveis, especialmente no que diz respeito às necessidades básicas como alimentação e cozinha.

