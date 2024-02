Manter-se hidratado é fundamental para a saúde e o bem-estar geral, mas surge a questão: entre água gelada e água natural, existe uma opção mais saudável? Desvendaremos essa questão com informações claras e objetivas, permitindo que você faça a escolha mais adequada para sua saúde.

O perigo da água gelada que ninguém te conta | Imagem de Colin Behrens por Pixabay

Estes são os benefícios da água gelada

A preferência pela água gelada é comum, especialmente durante o verão ou após exercícios físicos, devido a seus benefícios distintos:

Refrescância Imediata : Nada se compara ao alívio que a água gelada proporciona em dias quentes, ajudando a reduzir rapidamente a temperatura corporal.

: Nada se compara ao alívio que a água gelada proporciona em dias quentes, ajudando a reduzir rapidamente a temperatura corporal. Estímulo Metabólico : Estudos indicam que o consumo de água gelada pode acelerar o metabolismo, já que o corpo consome energia para ajustar a temperatura da água ao nível corporal, o que pode auxiliar na perda de peso.

: Estudos indicam que o consumo de água gelada pode acelerar o metabolismo, já que o corpo consome energia para ajustar a temperatura da água ao nível corporal, o que pode auxiliar na perda de peso. Otimização da Performance Física: Para atletas, a água gelada é vantajosa durante e após treinos intensos, pois ajuda a manter a temperatura corporal controlada, favorecendo um melhor desempenho e recuperação.

E os da água natural?

Por outro lado, a água em temperatura ambiente ou natural também apresenta vantagens significativas:

Eficiência na Hidratação : O corpo absorve a água natural mais rapidamente, o que resulta em uma hidratação eficaz, especialmente benéfica durante ou após refeições, facilitando a digestão.

: O corpo absorve a água natural mais rapidamente, o que resulta em uma hidratação eficaz, especialmente benéfica durante ou após refeições, facilitando a digestão. Prevenção de Desconfortos : Pessoas sensíveis ao frio podem evitar dores de dente e irritações na garganta ao optar pela água em temperatura natural.

: Pessoas sensíveis ao frio podem evitar dores de dente e irritações na garganta ao optar pela água em temperatura natural. Apoio à Digestão: A água natural contribui para a digestão ao ajudar na decomposição dos alimentos, enquanto a água gelada pode desacelerar esse processo.

Afinal, qual a melhor das duas?

A decisão entre água gelada e natural depende das suas necessidades de saúde e do contexto. Se o objetivo é refrescar-se ou recuperar-se de atividades físicas, a água gelada é a escolha ideal. Contudo, para uma hidratação mais eficiente e suporte à digestão, a água natural é recomendada.

Lembre-se de que o mais crucial é manter o corpo adequadamente hidratado, independentemente da temperatura da água. Dada a composição do corpo humano, que é majoritariamente água, manter um nível adequado de hidratação é essencial para o funcionamento de todos os sistemas corporais.

Portanto, beba água regularmente, atendendo às necessidades do seu corpo e optando pela temperatura que melhor se adapta a cada situação.

Bônus: Água gelada realmente emagrece?

A ideia de que beber água gelada pode contribuir para a perda de peso se baseia no conceito de termogênese induzida pela dieta. Quando consumimos água gelada, o corpo precisa gastar energia para aquecer essa água até a temperatura corporal, o que, teoricamente, aumentaria o gasto calórico.

Estudos sugerem que a termogênese induzida pela ingestão de água pode aumentar temporariamente o metabolismo. Um estudo publicado no “Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism” descobriu que beber 500 ml de água aumentava o gasto energético em 30% em adultos saudáveis, começando cerca de 10 minutos após a ingestão e durando até 30-40 minutos.

Embora isso indique que beber água gelada possa levar a um pequeno aumento no gasto calórico, é importante notar que esse efeito por si só é bastante modesto e não deve ser visto como uma estratégia de perda de peso isolada.

A redução de peso eficaz e sustentável depende de uma combinação de dieta balanceada, atividade física regular e outros fatores de estilo de vida saudável.

