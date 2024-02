A vez delas chegou no Itaú! Mais de 21 mil vagas para programa 100% gratuito

Você já ouviu falar que o Itaú está abrindo portas para um futuro mais inclusivo e repleto de oportunidades para as mulheres? É verdade!

Com o lançamento do programa “Empreenda e Renda”, em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, o banco está estabelecendo um marco no empoderamento feminino no Brasil.

Empreendedorismo feminino em foco: uma mão feminina segurando um celular com o logo do Itaú, simbolizando a ponte entre tecnologia e capacitação feminina no programa Empreenda e Renda. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

O Que é o Programa “Empreenda e Renda” do Itaú?

Imagine uma plataforma que não só reconhece o potencial inexplorado das mulheres brasileiras mas também se dedica a nutrir esse potencial através do conhecimento e do desenvolvimento de habilidades.

Isso é “Empreenda e Renda”. Uma iniciativa totalmente online que visa capacitar mulheres em áreas cruciais como gestão, finanças e marketing digital. No programa, as mulheres irão aprender:

Como gerir um negócio

Táticas de vendas

Formar rede de contatos profissionais

Ser uma grande líder

Comunicação eficaz

Controle financeiro

Como formalizar um negócio

Se você é uma mulher brasileira, maior de 18 anos, e tem sede de aprendizado e crescimento, este programa foi feito pensando em você. Não importa de qual região do país você é; há uma vaga esperando pela sua inscrição. São mais de 21.500 oportunidades de transformar a sua vida e, quem sabe, o futuro do seu empreendimento.

Além do conhecimento abrangente que você vai adquirir, ao concluir o programa, você receberá um certificado que atesta todas as suas novas habilidades. Mas não para por aí: 105 mulheres serão escolhidas para receber mentoria personalizada, e outras 83 terão a chance de ganhar incentivos financeiros para impulsionar seus projetos.

Veja mais sobre: Péssima notícia para clientes do Nubank e Itaú; fim de serviço com “vantagens”

Como Fazer Parte Dessa Revolução?

Acesse agora mesmo o site oficial do programa “Empreenda e Renda” e faça sua inscrição. Lembre-se: o futuro é agora e a vez delas chegou no Itaú. Não perca essa chance de ser parte de uma mudança significativa, tanto para você quanto para o cenário empresarial feminino no Brasil.

O programa “Empreenda e Renda” do Itaú é mais do que uma iniciativa de capacitação; é um movimento em direção a um futuro onde as mulheres têm as mesmas oportunidades de sucesso que qualquer outro empreendedor. Ao se inscrever, você não está apenas buscando conhecimento; você está reivindicando seu espaço e fortalecendo o empoderamento feminino. Junte-se a nós e transforme seu potencial em realidade.

E as Novidades Não Param!

Para as participantes do Norte e Nordeste, o programa oferece um bônus: sessões de capacitação presenciais.

Isso é resultado da colaboração com 16 multiplicadoras locais, que levarão ainda mais perto de você a chance de desenvolver suas habilidades empreendedoras. Para as demais regiões, o programa continua sendo uma oportunidade incrível de crescimento no formato online.

Ademais, para todas as mulheres que participarem da capacitação, mesmo online, será possível a concorrer a bolsas de mentoria de R$2.000,00.

Você também pode gostar de: Itaú abre vagas para pessoas sem experiência com salário de R$ 2.440