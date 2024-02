Lula bate o martelo; aumento confirmado no Bolsa Família; para quanto foi?

A recente notícia divulgada pelo Governo Federal veio como um sopro de esperança para milhares de famílias brasileiras: o Bolsa Família, programa essencial de transferência de renda, terá seu valor aumentado.

Com esse incremento, espera-se que as famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica tenham um reforço significativo para equilibrar as finanças e atender às suas necessidades básicas.

Novo Valor e Benefícios Extras no Bolsa Família

O anúncio oficial confirma que o montante mínimo repassado às famílias inscritas no programa será de R$ 600. Além disso, foram divulgados benefícios adicionais, que dependem da atualização dos dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Esses acréscimos incluem:

Benefício Primeira Infância (BPI): Um adicional de R$ 150 será destinado a cada criança de zero a sete anos, com um limite de dois dependentes por família.

Um adicional de R$ 150 será destinado a cada criança de zero a sete anos, com um limite de dois dependentes por família. Benefício Variável Familiar (BVF): Para cada gestante ou criança e adolescente entre sete a 18 anos, será acrescido um valor de R$ 50.

Para cada gestante ou criança e adolescente entre sete a 18 anos, será acrescido um valor de R$ 50. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Mães com filhos de até seis meses de vida receberão um repasse adicional de R$ 50.

Mães com filhos de até seis meses de vida receberão um repasse adicional de R$ 50. Vale-Gás (ou Auxílio Gás): Este benefício proporciona R$ 102 para a compra de um botijão de gás de 13 kg, sendo depositado bimestralmente junto ao auxílio do Bolsa Família.

Calendário de Pagamentos

Os pagamentos do Bolsa Família são realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês, seguindo o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Veja o cronograma para fevereiro:

NIS final 1: 16 de fevereiro

16 de fevereiro NIS final 2: 19 de fevereiro

19 de fevereiro NIS final 3: 20 de fevereiro

20 de fevereiro NIS final 4: 21 de fevereiro

21 de fevereiro NIS final 5: 22 de fevereiro

22 de fevereiro NIS final 6: 23 de fevereiro

23 de fevereiro NIS final 7: 26 de fevereiro

26 de fevereiro NIS final 8: 27 de fevereiro

27 de fevereiro NIS final 9: 28 de fevereiro

28 de fevereiro NIS final 0: 29 de fevereiro

Inscreva-se para receber o Bolsa Família

Para as famílias interessadas em se beneficiar do programa Bolsa Família, o primeiro passo é garantir que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A inscrição no CadÚnico é essencial, pois é através dele que o governo identifica e seleciona as famílias que atendem aos critérios de elegibilidade para o Bolsa Família, entre outros programas sociais.

Para se inscrever, o responsável familiar, preferencialmente mulher, deve dirigir-se ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência, levando documentos de identificação de todos os que residem no domicílio, como RG, CPF, certidão de nascimento das crianças e comprovante de residência.

Após a inscrição no CadÚnico, a família passa a ser elegível para análise e possível inclusão no programa Bolsa Família, desde que atenda aos critérios de renda estabelecidos pelo programa. É importante manter os dados sempre atualizados, especialmente se houver mudanças na composição familiar, endereço ou na situação de renda, pois isso pode influenciar a elegibilidade e o valor do benefício.

A atualização cadastral pode ser feita no mesmo CRAS onde foi realizada a inscrição. Estar bem informado sobre os documentos necessários e os critérios do programa é fundamental para garantir que o processo de inscrição ocorra de maneira tranquila e eficaz.

