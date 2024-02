INSS dá o recado: aposentados esquecidos devem se apresentar

Desde o início de 2023, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) reformulou o processo de prova de vida para aposentados, pensionistas e outros beneficiários de longa duração, introduzindo uma abordagem mais automatizada e menos demorada.

INSS convoca estes brasileiros

Essa nova metodologia, regulamentada pela portaria 1.408, representa uma significativa modernização na maneira como a prova de vida é realizada, eliminando a necessidade de deslocamentos anuais até uma agência bancária para a comprovação de vida.

O INSS agora recorre à análise de dados provenientes de diversas bases de dados públicas e privadas para verificar automaticamente a situação de vida dos segurados. Esse método busca simplificar o processo para os beneficiários, ao mesmo tempo em que mantém a segurança e a integridade dos pagamentos.

Brasileiros são notificados pelo INSS

Apesar dos esforços para automatizar a verificação, há casos em que os dados não são suficientes para confirmar a situação de vida do beneficiário. Nessa situação, mais de 4 milhões de pessoas, especialmente aquelas nascidas nos meses de janeiro, fevereiro e março, receberão notificações via aplicativo Meu INSS, pela central 135 ou pelo banco pagador, solicitando a realização da prova de vida.

Os beneficiários notificados devem responder prontamente à solicitação, acessando o aplicativo Meu INSS ou dirigindo-se ao banco onde recebem o benefício. O não cumprimento da prova de vida dentro de 60 dias após a notificação resultará no bloqueio dos pagamentos.

Felizmente, o desbloqueio pode ser facilmente realizado por meio do aplicativo, do site do Meu INSS, em agências bancárias ou unidades do INSS.

Faça isso para concluir a prova de vida

Diversas opções estão disponíveis para confirmar a prova de vida, incluindo:

Utilização do aplicativo Meu INSS ou outros aplicativos seguros;
Visita presencial a uma Agência da Previdência Social;
Recebimento de benefício com biometria;
Realização de empréstimo consignado com biometria;
Atualização de dados no Cadastro Único (CadÚnico);
Prova de vida presencial no banco ou em unidades do INSS.

Antes dessa atualização, a prova de vida era realizada exclusivamente nos bancos, por meio da apresentação de um documento com foto ou utilização de biometria nos caixas eletrônicos. Desde 2020, a biometria facial, por meio do aplicativo Meu INSS, também se tornou uma opção viável. Liberou: como consultar o seu PIS usando só o CPF Como funciona para servidores públicos?Para servidores públicos federais aposentados e pensionistas, a prova de vida segue sendo realizada pelos aplicativos Sougov.br e Gov.br ou diretamente na agência bancária, no mês do aniversário do beneficiário.Com essas atualizações, o INSS visa proporcionar maior conveniência aos beneficiários, evitando filas e deslocamentos desnecessários e assegurando a continuidade dos pagamentos de benefícios de forma eficiente e segura.Qual é o máximo que dá pra pegar com o consignado do INSS?O valor máximo que um beneficiário do INSS pode obter por meio de um empréstimo consignado é determinado com base em um percentual da sua renda mensal, conhecido como. A margem consignável é o limite máximo da renda do beneficiário que pode ser comprometida com o pagamento das parcelas do empréstimo.A partir de abril de 2023, a margem consignável para empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS foi ajustada para 35% da renda mensal do beneficiário. Destes, 30% podem ser utilizados para empréstimos consignados e financiamentos, e os 5% restantes são exclusivamente para o uso com.Para calcular o valor máximo que você pode pegar com o consignado do INSS, é necessário saber o valor da sua renda mensal e aplicar o percentual da margem consignável. Por exemplo, se um beneficiário recebe uma aposentadoria de R$ 2.000,00 por mês, ele poderá comprometer até R$ 700,00 dessa renda com o pagamento de empréstimos consignados (30% para empréstimos e financiamentos diretos) e cartão de crédito consignado (5% adicional exclusivo para o cartão).É importante lembrar que o valor total disponível também depende de outros fatores,, o prazo para pagamento e eventuais empréstimos já existentes que estejam consumindo parte da margem consignável do beneficiário.